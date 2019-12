MONDI DI LUCE - NATALE A FASANO - Installazioni luminose dell'artista-designer Bernardo Palazzo 21/12/2019 MONDI DI LUCE - Natale a Fasano



Istallazioni luminose dell’artista-designer Bernardo Palazzo e Luzzart APS

Dal 7 dicembre al 6 gennaio



Il Natale è d'artista a Fasano!

Ritorna Mondi di Luce, il progetto dell’artista-designer Bernardo Palazzo, in collaborazione con l'associazione di promozione sociale Luzzart - Syncretic Agency e quest’anno promosso dal Comune di Fasano.



Fino al 6 gennaio prossimo, giganti sfere di ferro rivestite con capolavori artigianali realizzati all'uncinetto illumineranno i ristretti vicoli tipici della città.

Proprio la luce è uno degli elementi che fonde con la materia creando mondi immaginari e onirici.



Le sfere dal classico richiamo natalizio si ispirano alla cultura mediterranea e sono concettualmente legate alla storia del nostro artigianato.

L'arte dei centrini è stata praticata in tanti luoghi d'Europa e della Puglia, così come a Fasano, fino agli anni 40 del secolo scorso e tutt'ora viene preservata e insegnata nella scuola del tempo "San Francesco D'Assisi". Un'arte realizzata da donne che con grande pazienza e tecnica tessono su tela disegni, quasi fossero dipinti, traendo ispirazione dalla natura.



Nei ricami in crochet ("uncinetto") è possibile ammirare disegni antichi, geometrie sacre, definite frattali: ovvero rappresentazioni esemplificate dalla struttura molecolare della materia. Materia di cui siamo fatti noi ed ogni cosa in questo meraviglioso universo.



“Io ho percepito questa bellezza e non ho potuto fare a meno di rappresentarla e moltiplicarla in una installazione di luci, in MONDI DI LUCE”. B. Palazzo

Un ringraziamento speciale va alle generazioni di donne che hanno reso possibile tale opera.

Perchè noi..

"Siamo fatti della stessa materia delle stelle"

Carl Sagan