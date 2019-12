Tiggiano (Lecce) - Natale nel bosco con l'attrice Helen Mirren. Dalle 20. Ingresso libero. 22/12/2019 Il Borgo nel Bosco

Natura, Luci, Tradizioni - una festa di comunità



EVENTO SPECIALE



Programma lunedì 23 dicembre 2019



Un Natale speciale nel bosco di Tiggiano con una passeggiata esperenziale alla scoperta di ‘De-Sidera’ insieme all’attrice Premio Oscar Helen Mirren e il concerto per due pianoforti sulle note di Čajkovskij, in uno dei parchi urbani più antichi del Salento



Palazzo baronale ‘Serafini-Sauli’ / Tiggiano (Lecce)

Dalle 20 alle 22

Ingresso libero



Lunedì 23 dicembre il parco urbano del palazzo baronale ‘Serafini-Sauli’ ospita un evento speciale: una passeggiata esperenziale alla scoperta dell’installazione luminosa ‘De-Sidera’ con il concerto per due pianoforti di Roberto Esposito e Luigi Nicolardi per un’ospite d’eccezione: l’attrice Premio Oscar, Helen Mirren. In caso di pioggia l’evento sarà rinviato.

Il programma completo sulla pagina FB Tiggiano Eventi.



Evento speciale per Il Borgo nel Bosco, questo il titolo della manifestazione che fino al 6 gennaio 2020 anima il borgo con una grande festa di comunità promossa dal Comune di Tiggiano con il sostegno dell’Unione dei Comuni Terra di Leuca e la collaborazione di Pro Loco, IAT Tiggiano, Comitato feste Sant’Ippazio, Cooperativa Terra Rossa, Scuole Primarie, Secondarie e dell’Infanzia e della Parrocchia Sant’Ippazio. Lunedì 23 dicembre il giardino del Palazzo Baronale ‘Serefini-Sauli’ accoglie l’attrice Premio Oscar, Helen Mirren, per una passeggiata esperienziale alla scoperta dell’installazione ‘De-Sidera’ realizzata da Francesco Maggiore e Maurizio Buttazzo con la collaborazione della storica azienda di paratisti, Fratelli Parisi. A partire dalle 20, tra una cerimonia dell’albero e un concerto al pianoforte, Il Borgo nel Bosco accoglie gli ospiti con una festa dal sapore autentico nel cuore verde del suo giardino per Natale “slow” all’insegna della sostenibilità.



Un concerto per due pianoforti sulle note di Čajkovskij e una passeggiata esperenziale alla scoperta di ‘De-Sidera’, l’installazione luminosa nel parco del Palazzo Baronale di Tiggiano, con l’attrice Premio Oscar Helen Mirren



‘Fare comunità’ è lo spirito con cui Tiggiano continua a coinvolgere abitanti e ospiti con Il Borgo nel Bosco, titolo di una manifestazione all’insegna della sostenibilità e del turismo consapevole. A questo richiamo hanno risposto i giornalisti e gli operatori culturali proveniente da tutta Italia grazie al press tour promosso dal Comune e Regione Puglia ma anche Helen Mirren, attrice Premio Oscar, ormai di casa in Puglia, celebre anche per il suo attivismo e le campagne ambientaliste.



Lunedì 23 dicembre Helen Mirren è l’ospite d’onore di un evento speciale: una passeggiata esperienziale all’interno del bosco del Palazzo Baronale alla scoperta di ‘De-Sidera’, l’installazione luminosa ideata da Francesco Maggiore e Maurizio Buttazzo in collaborazione con Fratelli Parisi Luminarie. I due creativi del Big Sur Lab insieme alla storica azienda di paratisti presentano in questo giardino, tra i più grandi e antichi del Salento, un ambiente luminoso che invita a fare silenzio e a scorgere le stelle tra i rami di un bosco. ‘De-Sidera’ ricrea nel bosco una cattedrale naturale: tra elementi architettonici e fregi luminosi, è un viaggio onirico che invita a riprendere contatto con la natura, con la dimensione cosmica, più sensibile e sognante della coscienza. La passeggiata ha inizio alle 20. Prosegue con la Cerimonia dell’Albero e continua fino alle 22 con il concerto per due pianoforti con Luigi Nicolardi e Roberto Esposito, tra i più apprezzati sulla scena jazz e classica, nazionale e internazionale. I due musicisti si esibiscono in una suite tratta da Lo Schiaccianoci di Čajkovskij, classico del Natale ed omaggio alla pellicola di Lasse Hallström e Joe Johnston che vede Mirren tra le protagoniste.



In caso di pioggia l’evento sarà rinviato a data da destinarsi.

‘De-Sidera’ è visitabile tutti i giorni, dalle 17 alle 22 fino al 6 gennaio. Info: 0833.531651.

Per il programma completo de Il Borgo nel Bosco, consulta la pagina Fb del Comune di Tiggiano.