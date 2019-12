Ruvo di Puglia (Bari) - Il Mito e la Poesia Passeggiata letteraria 25/12/2019 Sabato 28 dicembre ore 17.00

Museo Archeologico Nazionale Jatta – Ruvo di Puglia



Ruvo di Puglia - città di LiberEroi e LiberAttori è un ricco e articolato percorso di promozione e sensibilizzazione alla lettura, realizzato dal Comune di Ruvo di Puglia con il finanziamento del Mibac Centro per il Libro e la Lettura. Affidataria dell'esecuzione del progetto è l'Associazione Culturale Calliope, impegnata da anni nella diffusione del valore della lettura, che ne realizzerà i contenuti in collaborazione con le Associazioni Kuziba, Tra il dire e il fare, In Folio, La Capagrossa, La Mancha, Librogirotondo, Tra dire e fare e la Libreria L'Agorà-Bottega delle Nuvole, realtà firmatarie, insieme alle Istituzioni Scolastiche ruvesi e al Comune di Ruvo di Puglia del locale Patto per la Lettura siglato il 12 dicembre 2017.

Nell’ambito del progetto Ruvo di Puglia - città di LiberEroi e LiberAttori, l’Associazione culturale In folio, in collaborazione con il Museo Archeologico Nazionale Jatta, propone Sabato 28 dicembre 2019 alle ore 17.00 la Passeggiata letteraria “Il mito e la poesia”.

Una insolita passeggiata pomeridiana all’interno del Museo Archeologico al tempo degli dèi e degli uomini raffigurati sui reperti.

Un percorso attraverso alcuni dei più noti Miti raccontati sui vasi presenti nelle sale museali. Una immersione tra il fascino della storia e la potenza narrativa della pittura. La poesia del manufatto artistico che ha attraversato il tempo e lo spazio, del tratto raffinato del ceramografo, della vita e delle vicende delle divinità e del loro mondo leggendario.

Leggeremo di Niobe, Efesto e le Nereidi, Eracle e Le Esperidi, Bellerofonte, Talos, le loro storie d’amore e di guerra, di passione e indifferenza, di coraggio e paura.

Un altro modo di visitare il Museo e di avvicinarsi alla lettura delle opere in esso ospitate, ognuna gemma preziosissima.



La passeggiata ha una durata di circa 1 ora.

È previsto un numero massimo di 20 partecipanti, con possibilità di realizzare due turni.

La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria all’indirizzo mail infolio.associazione@gmail.com oppure al numero 345.6383783.

Ritrovo alle ore 16.45 presso il Museo Archeologico Nazionale Jatta in Piazza - Bovio, 35.

Si raccomanda la massima puntualità.

Per essere aggiornati su tutte le iniziative di Ruvo di Puglia. LiberEroi e LiberAttori è possibile consultare il sito www.leggoaruvo.it