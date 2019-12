NOTTE DELLA TARANTA, DA MODENA A GALLIPOLI CAPODANNO A RITMO DI PIZZICA 28/12/2019 Capodanno a ritmo di pizzica con la Notte della Taranta che sarà a Modena nella notte di San Silvestro e a Gallipoli l’1 gennaio. L’Orchestra popolare viaggerà lungo l’Italia per chiudere in Emilia Romagna il #tarantatour2019 e aprire la nuova stagione di concerti con il tradizionale incendio del Pupo di cartapesta a Gallipoli, il primo dell’anno.



Nella notte di Modena, martedì 31 dicembre in piazza Roma, davanti al maestoso Palazzo Ducale sede dell’Accademia Militare, diretti dal maestro e direttore artistico del Concertone di Melpignano Daniele Durante, sul palco ci saranno Alessandra Caiulo e Antonio Amato, straordinari interpreti delle canzoni popolari e i musicisti Gianluca Longo alla mandola, Giuseppe Astore al violino, Roberto Chiga al tamburello, Antonio Donadeo alla batteria, Roberto Gemma alla fisarmonica e Attilio Turrisi alla chitarra battente.



Mezz’ora prima del concerto dell’Orchestra Popolare (inizio alle 23.30), il pubblico potrà partecipare al laboratorio di pizzica salentina con la guida dei ballerini: Mihaela Coluccia, Lucia Scarabino, Serena Pellegrino, Fabrizio Nigro, Marco Martano, Fabrizio Nigro e Alfredo Pepe. 20 i brani selezionati dai successi di Melpignano, che saranno proposti al pubblico di Modena e ai tanti fans della Notte della Taranta che raggiungeranno la città da tutta Italia: “Già presi i biglietti del treno. Arrivo da Torino ci vediamo in piazza” scrive Fiorella sulla pagina ufficiale. “Orgoglioso di venire da Trani per vedervi” scrive Gianpaolo. “Vengo dalla Calabria” scrive Vincenza.



Tradizione e modernità mercoledì 1 gennaio a Gallipoli: si parte alle 19:00 con l’incendio del Pupo di cartapesta in piazzale stazione. Realizzato dai volontari dell’Associazione Pupi di Capodanno il fantoccio barbuto sorride sornione sapendo che lo scoppio non basterà a bruciare il passato che tornerà puntuale nel 2020. Alle 19:30 in piazza Tellini l’Orchestra Popolare inaugurerà il #tarantatour2020 con un concerto di due ore. Sul palco ci saranno i cantanti Consuelo Alfieri, Alessandra Caiulo, Stefania Morciano, Enza Pagliara, Antonio Amati, Salvatore Galeanda, Giancarlo Paglialunga e i musicisti Giuseppe Astore al violino, Nico Berardi ai fiati, Roberto e Alessandro Chiga al tamburello, Leonardo Cordella all’organetto, Mario Esposito al basso, Roberto Gemma alla fisarmonica, Gianluca Longo alla mandola, Antonio Marra alla batteria, Attilio Turrisi alla chitarra battente. Dirige l’Orchestra Daniele Durante. Danzeranno la pizzica Laura Boccadamo e Andrea Caracuta e dal progetto Piccola Ronda arriveranno anche i piccoli danzatori di pizzica scherma Alexander e Christopher Cirillo.



Hashtag ufficiali: #tarantatour2020 #nottedellataranta









ORCHESTRA POPOLARE A MODENA



cantanti:

Antonio Amato, Alessandra Caiulo



musicisti

Giuseppe Astore (violino)

Nico Berardi (fiati)

Roberto Chiga (tamburello)

Antonio Donadeo (batteria)

Mario Esposito (basso)

Roberto Gemma (fisarmonica)

Gianluca Longo (mandola)

Attilio Turrisi (chitarra battente)

Dirige l’Orchestra Daniele Durante



ballerini

Mihaela Colucci Lucia Scarabino Serena Pellegrino

Fabrizio Nigro Marco Martano Fabrizio Nigro Alfredo Pepe





ORCHESTRA POPOLARE A GALLIPOLI



cantanti:

Consuelo Alfieri, Alessandra Caiulo, Stefania Morciano, Enza Pagliara, Antonio Amato, Salvatore Galeanda, Giancarlo Paglialunga



musicisti:

Giuseppe Astore (violino)

Nico Berardi (fiati)

Roberto e Alessandro Chiga (tamburello)

Leonardo Cordella (organetto)

Mario Esposito (basso)

Roberto Gemma (fisarmonica)

Gianluca Longo (mandola)

Antonio Marra (batteria)

Attilio Turrisi (chitarra battente).

Dirige l’orchestra Daniele Durante.



ballerini:

Laura Boccadamo e Andrea Caracuta.

e i danzatori di pizzica scherma Alexander e Christopher Cirillo di Piccola Ronda