Bari - FIRMATA ORDINANZA ANTIFREDDO 64 POSTI DISPONIBILI DA ATTIVARE PER LE PERSONE SENZA DIMORA 28/12/2019 FIRMATA ORDINANZA ANTIFREDDO

64 POSTI DISPONIBILI DA ATTIVARE PER LE PERSONE SENZA DIMORA E LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ IN CASO DI EMERGENZA







In vista dell’abbassamento delle temperature atteso nelle prossime ore, è stata siglata l’ordinanza sindacale che prevede l’ampliamento del numero di posti letto disponibili nelle strutture di accoglienza del welfare comunale con la predisposizione di 64 posti aggiuntivi.



I centri sono gli stessi attivi nell’ambito del Piano cittadino di emergenza freddo predisposto e condiviso dall’assessorato al Wefare con la rete cittadina di associazioni ed enti di supporto ai servizi sociali.



Nello specifico, le strutture che hanno manifestato la possibilità ad ampliare il numero dei posti letto disponibili per far fronte all’emergenza freddo, sono:

• centro di accoglienza notturna “Andromeda”, in corso Alcide de Gasperi 320/A: 20 posti (15 uomini e 5 donne);

• casa di comunità sita a Gravina di Puglia e gestita dalla cooperativa “Feel at Home”, nelle due strutture di via Reggio Calabria e di via Marconi: 3 posti (1 uomo e 2 donne);

• casa di comunità semiresidenziale “Don Vito Diana”, in via dei Mille 34, gestito dalla cooperativa sociale Equal time onlus: 16 posti;

• casa di comunità, in strada Marzano, gestita dalla Cooperativa Help: 22 posti;

• casa di comunità a Turi, gestita dall’associazione Albatros: 3 posti.

“L’impegno dell’assessorato e della rete territoriale continua senza sosta e in maniera coordinata per tutto il periodo di festività - commenta l’assessora al Welfare Francesca Bottalico - specialmente nelle giornate più fredde previste nei prossimi giorni. In base all’ultimo monitoraggio realizzato il 17 dicembre dalle unità di strada, abbiamo rilevato l’arrivo, e quindi il bisogno di assistenza, di altre 22 persone che si aggiungono alle 400 complessivamente ospitate, di cui 289 accolte solo nei presidi riservati ai senza dimora.



Inoltre il Comune di Bari, nonostante quanto previsto dal decreto Salvini, non dimetterà nessun titolare di permesso di soggiorno per motivi umanitari attualmente presente nel nuovo sistema di protezione internazionale. Certo, la situazione è molto delicata e rischia di peggiorare anche a causa dell’aumento delle povertà. Ad ogni modo la rete del Welfare continuerà ad investire per potenziare i servizi di accoglienza e a sostegno delle povertà estreme, e a supportare progetti che permettano a tanti di intraprendere un percorso di autonomia, anche attraverso il co-housing abitativo e l’inserimento lavorativo”.



L’ordinanza, inoltre, dispone che i gestori dei centri di accoglienza notturna e delle case di comunità semiresidenziali garantiscano l’apertura delle strutture dalle ore 20 alle 8 e che, in caso di precipitazioni nevose, l’apertura venga garantita tutto il giorno. In deroga a quanto previsto dal disciplinare di gestione dei servizi di accoglienza a bassa soglia, inoltre, le persone senza dimora potranno permanere nelle strutture per un periodo superiore a 270 giorni, e comunque non oltre il prossimo 15 marzo, mentre coloro che vi accederanno dalla data di entrata in vigore dell’ordinanza fino al 15 marzo potranno restarvi per 20 giorni al massimo, salva la possibilità di trovare posto in altra struttura alla scadenza del termine di permanenza in modo da attivare un ricambio di utenti sui posti aggiuntivi.



In caso di emergenza, la Polizia Municipale affiancherà il Pis - Pronto intervento sociale, ove necessario, per le operazioni di identificazione dei senza dimora che saranno inseriti nel centro di accoglienza notturna Andromeda e nella casa di comunità semiresidenziale Don Vito Diana.



Il servizio sociale professionale dei Municipi e della ripartizione Servizi alla persona dovrà invece inserire i senza dimora, in via esclusiva, nei posti aggiuntivi delle case di comunità di Gravina di Puglia e Turi e della casa di comunità di strada Marzano, oltre ad attivare la possibilità di disporre, previa autorizzazione, contributi economici in favore di utenti segnalati dal servizio sociale professionale e dal PIS.



Si ricorda, inoltre, che l’Unità di strada comunale “Care for People” sarà impegnata nelle attività di monitoraggio e sensibilizzazione secondo il seguente calendario:



29 dicembre



• ore 18-21

Stadio San Nicola, santa Fara, santa Caterina, via Glomerelli

• ore 21-24

Camera di Commercio, Petruzzelli, piazza Garibaldi, giardini D’Aragona, corso Italia



30 dicembre



• ore 18-21

Ipercoop viale Pasteur, ex Mecflex, ex Socrate

• ore 21-24

Camera di Commercio, Petruzzelli, piazza Garibaldi, giardini D’Aragona, corso Italia



31 dicembre



• ore 12-18

Petruzzelli



1 gennaio



• ore 18-21

piazza Balenzano

• ore 21-24

corso Italia, piazza Moro



2 gennaio



• ore 18-21

piazza Umberto

• ore 21-24

piazza C. Battisti, via Fornari, via Suppa, Policlinico



3 gennaio



• ore 18-21

via Sparano

• ore 21-24

Fix It Radio



4 gennaio



• ore 18-21

Lungomare, Complanare est/ovest

• ore 21-24

via Toma, via Montegrappa, piazza Garibaldi, corso Italia, suore mensa Madre Teresa, via Capruzzi, ospedale San Paolo



5 gennaio



• ore 18-21

piazza Umberto

• ore 21-24

corso Italia, piazza Moro.