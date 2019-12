Incendio in un'azienda della zona industriale di Barletta, fiamme sotto controllo. Tenere finestre chiuse 29/12/2019 Incendio fabbrica via Vecchia Madonna dello Sterpeto, fiamme sotto controllo. Per precauzione tenere finestre chiuse



Un incendio è divampato questa mattina in un’azienda nella zona industriale di Barletta, la Dalena ecologica srl, in via Vecchia Madonna dello Sterpeto.

Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 7 in questo impianto che si occupa di trattamento di rifiuti ai fini della produzione di CDR.

Grazie all’intervento dei vigili del fuoco, l’incendio è sotto controllo. Sul posto, oltre ai pompieri e alla polizia municipale, ci sono i carabinieri e i tecnici dell’Arpa Puglia.

In via prudenziale si consiglia ai residenti della zona, quella industriale ma anche ai margini della stessa, di tenere le finestre chiuse