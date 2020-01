3 gennaio - L'Ensemble Terra d'Otranto in "Caravaggio: l'Opera la Musica i Simboli" a Castellana Grotte (Bari) 03/01/2020 Venerdì 3 Gennaio ore 20.00 Chiesa di San Leone Magno (Castellana Grotte)



Con “Caravaggio: l’Opera la Musica I Simboli” (con madrigali, mottetti, racconti e immagini del tempo del Merisi), venerdì 3 Gennaio (h. 20:00) l’Ensemble Terra d’Otranto si esibirà in concerto nella Chiesa di San Leone Magno a Castellana Grotte. Testi e conduzione di Grazia Ricciardi.



Ultimo appuntamento della rassegna di concerti di musica classica nelle chiese castellanesi organizzata da Associazione Auditorium in collaborazione con il Comune di Castellana Grotte, nell’ambito del programma di eventi “Natale nella Città delle Grotte”.



L’ENSEMBLE TERRA D’OTRANTO, fondato nel 1991, è costituito da musicisti professionisti specializzati nella prassi esecutiva della musica tardo-rinascimentale e barocca. I loro studi si sono svolti presso Accademie e Scuole di Musica in Italia, Francia, Belgio e Inghilterra. Il progetto iniziale del gruppo era quello di far conoscere o riportare alla luce le opere più significative degli autori dell’antica Terra d’Otranto. Nel corso del lavoro di ricerca, tuttavia, i musicisti hanno constatato la necessità di esplorare anche quel repertorio popolare che fra XVI e XVIII secolo ha caratterizzato le espressioni musicali e poetiche più originali del Salento. L’Ensemble Terra d’Otranto è presente nei programmi dei principali festival di musica antica italiani ed europei; viene inoltre invitato ad esibirsi in occasione di convegni universitari sul periodo barocco e sulle forme di terapia musicale del tarantismo. Diverse sono le produzioni effettuate dal gruppo con compagnie teatrali pugliesi oltre che con enti ed istituzioni varie, fra cui: Teatro Reale di Cetinje (Montenegro), Teatro Pubblico Pugliese, Regione Puglia, Provincia di Lecce, Città di Alessano, Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali e Facoltà di Filologia Linguistica dell’Università di Lecce, Accademia di Belle Arti di Lecce, RAI Radio Televisione Italiana, E.C.CO. Eastern College Consortium (U.S.A.), Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. Alcune di queste hanno ricevuto prestigiosi riconoscimenti dalla critica e dal pubblico. Nel mese di Luglio del 2018 l’ETdO ha effettuato in prima assoluta una registrazione di arie, danze e mottetti tratti da importanti opere di Gerolamo Melcarne, “Il Montesardo”, musicista del primo Seicento originario del Capo di Leuca (Salento); nello stesso anno è stato prodotto “Zoì ce Agapi”, dedicato alla cultura grika in Terra d’Otranto. Entrambi i progetti, prodotti da Studio GLM e distribuiti dalla casa discografica Baryton, sono risultati vincitori del bando pubblico Puglia Sounds Record della Regione Puglia, sono stati recensiti da importanti riviste musicali e presentati su Radio Tre (La Stanza della Musica) e Radio Vaticana (Lo Scrigno Musicale).