Monte Sant'Angelo - "SERVIZI PER LA SANITÀ E L'ASSISTENZA SOCIALE", LA REGIONE HA APPROVATO IL NUOVO INDIRIZZO DI STUDI 02/01/2020 "SERVIZI PER LA SANITÀ E L'ASSISTENZA SOCIALE", LA REGIONE HA APPROVATO IL NUOVO INDIRIZZO DI STUDI PER MONTE SANT’ANGELO. ASSESSORE ISTRUZIONE, PALOMBA: "UN’OPPORTUNITÀ IMPORTANTE PER I NOSTRI RAGAZZI"



"Qualche giorno fa è arrivata l’ufficialità dalla Regione: da settembre 2020 sarà attivo presso il nostro Istituto superiore 'Gian Tommaso Giordani' l’indirizzo di studi 'Servizi per la sanità e l’assistenza sociale' " - fa sapere l'Assessore all'istruzione, cultura e turismo della Città di Monte Sant'Angelo, Rosa Palomba. Il 18 gennaio l'Open Day dell'Istituto superiore.



"La qualificazione e la diversificazione dell'offerta formativa presente nel nostro territorio, quindi, si arricchisce con una proposta educativa che può portare benefici quanto ad innalzamento del livello culturale e professionale dei nostri giovani e dell’intera comunità. Una opportunità importante per i nostri ragazzi." - continua - "Un indirizzo di studi per prendersi cura delle persone, un indirizzo che guarda a sbocchi professionali che ad oggi sono tra i più richiesti; insomma, una scuola che guarda al futuro, una scuola che si prende cura anche del territorio".



"Per questo importante riconoscimento un ringraziamento particolare va alla Regione Puglia, ai cari amici assessori Raffaele Piemontese e Sebastiano Leo, oltre che alla determinazione della nuova Dirigente, Michela Granatiero" - aggiunge.



Il 18 gennaio, dalle ore 16, presso l'Istituto superiore "Gian Tommaso Giordani" ci sarà l’Open Day, la giornata di orientamento ed informazione.



