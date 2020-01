Il 6 gennaio torna a Martina Franca la Speleo Befana! 04/01/2020 SpeleoBefana 2020



Ritorna a Martina Franca l’evento che vede protagonista la vecchina più amata da grandi e piccini pronta a distribuire dal suo sacco caramelle e felicità. La discesa è prevista per le ore 20:00, minuto più minuto meno davanti alla Basilica di San Martino.



Ma l’appuntamento col mondo speleologico quest’anno raddoppia, infatti, in Piazzetta Sant’Antonio (Villa Garibaldi) a partire dalle 10:00 del mattino, sarà attrezzata un’area adibita a giochi speleologici per bambini.



E non finisce qui, per tutto il giorno Palazzo Ruggieri (accanto alla Basilica), come da tradizione, sarà fruibile al pubblico, per visitare la consueta mostra fotografica e alle proiezioni video che raccontano le magie del mondo ipogeo e delle esplorazioni del Gruppo Speleologico Martinese.



È con il grande entusiasmo, che accompagna questa manifestazione vi aspettiamo numerosi per conoscere il mondo speleologico e divertirci in compagnai della Speleo Befana.



La Speleo Befana 2020 si inserisce nel cartellone “Martina si illumina”, organizzato dal Comune di Martina Franca, Assessorato al Turismo.

Ingresso Libero