Ruvo di Puglia (Bari) - Il Mito e la poesia Passeggiata letteraria a misura di bambino 07/01/2020 Sabato 11 gennaio 2020 ore 17.00

Museo Archeologico Nazionale Jatta



Ruvo di Puglia - città di LiberEroi e LiberAttori è un ricco e articolato percorso di promozione e sensibilizzazione alla lettura, realizzato dal Comune di Ruvo di Puglia con il finanziamento del Mibac Centro per il Libro e la Lettura. Affidataria dell'esecuzione del progetto è l'Associazione Culturale Calliope, impegnata da anni nella diffusione del valore della lettura, che ne realizzerà i contenuti in collaborazione con le Associazioni Kuziba, Tra il dire e il fare, In Folio, La Capagrossa, La Mancha, Librogirotondo, Tra dire e fare e la Libreria L'Agorà-Bottega delle Nuvole, realtà firmatarie, insieme alle Istituzioni Scolastiche ruvesi e al Comune di Ruvo di Puglia del locale Patto per la Lettura siglato il 12 dicembre 2017.

Nell’ambito del progetto Ruvo di Puglia - città di LiberEroi e LiberAttori, l’Associazione culturale In folio, in collaborazione con il Museo Archeologico Nazionale Jatta, propone Sabato 11 gennaio 2020 alle ore 17.00 “Il mito e la poesia” Passeggiata letteraria a misura di bambini e ragazzi.

Una insolita passeggiata all’interno delle sale del Museo Jatta, rivolta a bambini e ragazzi dagli 8 ai 13 anni che avranno l’opportunità di entrare, attraverso l’osservazione dei reperti presenti nel museo e le letture scelte ad hoc, nel meraviglioso mondo degli dèi. L’esperienza vuole essere un modo altro di avvicinarsi alla storia, di maturare consapevolezza del bello che avvolge le vite di ognuno, di suscitare curiosità e spirito esplorativo, di diventare portatori di bellezza e meraviglia.



Si leggeranno testi scelti per avvicinare al piacere della lettura e all’ascolto attivo e partecipato. Conosceremo alcune divinità, leggeremo del loro mondo leggendario, di storie d'amore e guerra, di passione e indifferenza, di coraggio e paura. Sentimenti comuni a tutti noi, sentimenti che trascendono il tempo.



La passeggiata ha una durata di circa 1 ora.

È previsto un numero massimo di 20 partecipanti, con possibilità di realizzare due turni.

La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria all’indirizzo mail infolio.associazione@gmail.com oppure al numero 345.6383783.

Ritrovo alle ore 16.45 presso il Museo Archeologico Nazionale Jatta in Piazza - Bovio, 35.

Si raccomanda la massima puntualità.

Per essere aggiornati su tutte le iniziative di Ruvo di Puglia. LiberEroi e LiberAttori è possibile consultare il sito www.leggoaruvo.it