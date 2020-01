6 gennaio - CONCERTO D’EPIFANIA CON IL CELEBRE CORO GOSPEL “A.M. FAMILY” - Nardò (Lecce) 06/01/2020 IL 6 GENNAIO A PORTO CESAREO RIEVOCAZIONE VIVENTE DELLA SACRA FAMIGLIA E ARRIVO DEI RE MAGI A CAVALLO.



E PER CHIUDERE GRANDE CONCERTO D’EPIFANIA CON IL CELEBRE CORO GOSPEL “A.M. FAMILY”.





L’appuntamento con la rievocazione dell’arrivo dei Magi è per le ore 18:30 del 6 gennaio 2020 in piazza Nazario Sauro: tre cavalieri rappresentativi dei Re Magi partiranno in sella ai loro cavalli da piazza Nazario Sauro e, dopo aver attraversato le vie del centro cittadino, giungeranno in Chiesa intorno alle ore 19.30 per rendere omaggio al Bambino Gesù con oro, incenso e mirra. Al loro seguito, un corteo di bambini e adulti, che doneranno a Gesù vino, olio, grano, pesce ed altri prodotti tipici del Salento. Sull’altare della chiesa, quindi, ci sarà la rappresentazione vivente della sacra famiglia (Maria, Gesù e San Giuseppe).

Dopo la rappresentazione è prevista l’esibizione del coro Gospel A.M. FAMILY diretto dalla M° Elisabetta GUIDO che eseguirà i brani della tradizione natalizia conosciuti in tutto il mondo.

Il Coro è specializzato in gospel interattivo, in quanto la sua esibizione è caratterizzata dal coinvolgimento diretto del pubblico presente, attraverso la recitazione comunitaria di preghiere che spiegano di volta in volta il significato di ogni brano, rispettandosi così il fine fortemente divulgativo della preghiera cantata afroamericana, ed attraverso la partecipazione degli stessi ascoltatori all’esecuzione canora.



Composto da 35 elementi provenienti da tutta la Puglia vanta prestigiose collaborazioni come quelle con i Golden Gospel Singers, Al Bano, Gianni Morandi, Arthur Miles, Melvin Jones, con i jazzisti Paolo Di Sabatino, Gaetano Fasano, Glauco Di Sabatino, con il regista Fabio De Nunzio del duo televisivo di Striscia la notizia” “Fabio e Mingo” e con la celebre attrice teatrale Carla Guido.



La “A. M. Family” ha anche al suo attivo diverse apparizioni televisive, molte delle quali presso emittenti nazionali ed internazionali (Rai uno, Rai international, Italia 1, Rai 3 Puglia, Rai 3 Umbria) e ha ricevuto nel 2005 il primo premio al concorso per cori gospel “Premiofestival” di Conversano (BA) ed il premio “Lecce Art Festival” per la categoria dei gruppi di jazz.



La 5ª edizione del CONCERTO D’EPIFANIA del 6 gennaio 2020 è organizzata dall’Associazione Commercianti insieme all’Associazione di Promozione Sociale “MediterraneaMente”, con il contributo del il Comune di Porto Cesareo (LE).



Umberto del Prete (presidente Associazioni Commercianti), Cosimo Damiano Arnesano (Presidente dell’Associazione MediterraneaMente), il parroco don Antonio Bottazzo e Salvatore Albano (Sindaco del Comune di Porto Cesareo) sono lieti di invitare tutta la cittadinanza a questo appuntamento particolarmente importante dal punto di vista religioso e molto ricercato dal punto di vista artistico. La serata sarà condotta da Fabiana PACELLA de “La Gazzetta del Mezzogiorno”.



Si ringrazia Idee Fiorite di Annarita Valentino per la suggestiva scenografia.