Bari - SORRISI E DONI PER I BAMBINI NEGLI OSPEDALI DI PUGLIA GRAZIE AI PUGLIESI E AI TANTI VOLONTARI 06/01/2020 EMILIANO: “SORRISI E DONI PER I BAMBINI NEGLI OSPEDALI DI PUGLIA

GRAZIE AI PUGLIESI E AI TANTI VOLONTARI”





“La Befana questa mattina ha portato sorrisi e doni ai bambini ricoverati negli ospedali pugliesi. Un appuntamento che ripetiamo ogni anno grazie allo straordinario impegno delle associazioni, dei volontari, dei medici, degli infermieri e degli operatori sanitari. Non potevo mancare per portare il ringraziamento di tutti ai pugliesi che dimostrano sempre di avere un cuore grande. Buona Epifania a tutti!”.



Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che questa mattina ha partecipato alle iniziative in programma nel giorno dell’Epifania.