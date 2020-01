Immagine: © Giuseppe Chirico 12 gennaio - Luigi Belsito in scena con “Alla Conquista della Luna” al Planetario di Bari 12/01/2020 Prosegue con l’inizio dell’anno il teatro-scienza al Planetario di Bari: Gianluigi Belsito in scena con “Alla Conquista della Luna” domenica 12 gennaio



È previsto domenica 12 gennaio, al Planetario di Bari, con inizio alle ore 19, lo spettacolo di teatro-scienza intitolato “Alla Conquista della Luna”, con l’attore Gianluigi Belsito nel ruolo di Neil Armstrong che racconta, con l’ausilio di videoproiezioni tridimensionali, l’allunaggio avvenuto esattamente cinquant’anni fa. Oggetto di studio per gli scienziati e divinità celeste, fonte di ispirazioni per i poeti e simbolo notturno per gli innamorati, la luna è un astro del cielo che affascina da secoli.



<<Houston, the Eagle has landed>> pronuncia il primo astronauta americano a mettere piede sulla luna che, nella proposta di spettacolo didattico del Planetario di scena presso la propria struttura all’interno della Fiera del Levante - aperta anche alle scuole di ogni ordine e grado - diventa lo spunto, non soltanto per descrivere passo passo la partenza verso la luna, spaziando nella storia dell’Astronautica, ma si allarga all’Astronomia pura e alla conoscenza del nostro satellite naturale con uno sguardo anche a Marte.



In collaborazione con il Teatro del Viaggio, i format di teatro-scienza del Planetario si avvalgono delle nuove tecnologie che permettono una visione tridimensionale delle immagini a trecentosessanta gradi avvolgendo il pubblico di adulti e bambini. Nata per offrire al pubblico un’alternativa che va oltre il teatro come semplice luogo fisico, la compagnia Teatro del Viaggio diretta dal regista e attore Gianluigi Belsito è ormai da tempo orientata verso iniziative artistiche che trovano la loro naturale collocazione in luoghi carichi di fascino e suggestione. Così il teatro diventa valore aggiunto di viaggi scolastici e uscite didattiche: Castelli, Musei, Parchi archeologici e naturali, il Planetario di Bari, ospitano spettacoli idealmente legati alla location visitata.



Lo spettacolo in programma domenica al Planetario di Bari ha un costo di ingresso (Biglietto € 7,00). Prenotazione consigliata al 393.4356956