Bari - Al via la stagione del CQR FIPAV Puglia 08/01/2020 Si è alzato il sipario sulla nuova stagione del CQR FIPAV Puglia con il collegiale congiunto tenutosi a Locorotondo dal 2 al 4 gennaio 2020 con oltre 40 atleti impegnati con la selezione maschile e femminile agli ordini dei confermati selezionatori regionali Diego Vannicola e Donato Radogna.



La selezione regionale femminile ha anticipato di una settimana con un altro collegiale tenutosi nel week end precedente mentre la maschile ha svolto il suo primo allenamento ufficiale nei primi giorni del 2020 dopo aver comunque partecipato, con una selezione di 16 atleti della fascia di età compresa in quella prevista per il prossimo Trofeo delle Regioni, al progetto Club Italia allargato dal 28 ottobre al 3 novembre. Presente nel primo giorno di collegiale anche il coordinatore tecnico regionale Vincenzo Fanizza che ha presentato così la nuova stagione del CQR: "Intendiamo proseguire l'ottimo lavoro svolto con il settore maschile negli ultimi anni e dare un nuovo impulso a quello femminile programmando su base triennale un nuovo tipo di lavoro".



La Puglia maschile si presenta alla nuova stagione con un tricolore sul petto e le solite aspettative che negli ultimi anni hanno accompagnato la Puglia: "Sarà una stagione - ha dichiarato Diego Vannicola, selezionatore regionale maschile - in cui dobbiamo confermare quanto di buono fatto negli anni scorsi. Con un primo posto nel ranking dobbiamo mantenere uno standard adeguato a quello delle ultime stagioni. Prima di questo collegiale abbiamo partecipato con un gruppo di 16 atleti al progetto Club Italia allargato per poi tenere il Regional Day in Puglia e ora iniziare a strutturare la stagione con il progetto regionale e quello territoriale in modo da allargare la base di atleti agli anche agli atleti 2005-2006.



I ragazzi che riteniamo possano svolgere processi di crescita più avanzati li portiamo direttamente nel gruppo regionale. Di questo gruppo faranno parte anche atleti che hanno fatto bene lo scorso anno con la selezione regionale oltre a tutti quelli che hanno preso parte agli allenamenti con il gruppo della selezione regionale. Come negli anni precedenti utilizzeremo i periodi di festa per tenere dei collegiali, faremo degli allenamenti sporadici nelle giornate del mercoledì riservate alle selezioni per poi concentrarci al collegiale finale di giugno". Diverse novità accompagnano il gruppo femminile che ha confermato nel ruolo di selezionatore Donato Radogna: "Gli obiettivi sono sempre quelli di dare un nuovo flusso al movimento femminile, attraverso la qualificazione regionale iniziata con i due collegiali di queste settimane e che proseguirà con incontri fissati nella giornata del mercoledì con incontri con il gruppo regionale e con quelli territoriali che lavoreranno a stretto contatto.



Il Trofeo delle Regioni avrà inizio il 21 giugno, anticipo che ci priverà di qualche giorno di lavoro in più in palestra per un evento che ci ha visto nell'ultima stagione meno brillanti rispetto a due anni fa. Cercheremo di migliorarci nel ranking provando a riportare la Puglia nella pool A. Conoscevo già parecchie ragazze, molte di loro le ho trovate migliorare e per questo devo ringraziare le società per il lavoro svolto, ho visto inoltre qualche faccia nuova, molto promettente. Dobbiamo ora lavorare al meglio tenendo anche conto del tempo abbastanza limitato".



L'organizzazione del prossimo Trofeo delle Regioni - Kinderiadi 2020, che coinvolgerà atleti nati negli anni 2004-2005-2006 e atlete nate negli anni 2005-2006-2007, è stata affidata al comitato regionale Veneto e si disputerà dal 21 al 26 giugno a Montegrotto Terme.



Gli staff del CQR Puglia



Coordinatore tecnico regionale: Vincenzo Fanizza

Responsabile dirigenti selezioni regionali: Johnny Netti



Maschile



Selezionatore regionale: Diego Vannicola

Vice selezionatore regionale: Antonello D'Alessandro

Scoutman: Alberto Guarini

Dirigente: Antonio Mattei



Selezionatore territoriale Area Foggia-Bari Nord-BAT: Nicola Matera

Selezionatore territoriale Area Bari Centro-Sud: Antonello D'Alessandro

Selezionatore territoriale Area Brindisi-Taranto: Antonello De Vitis

Selezionatore territoriale Area Lecce: Giuseppe Dicillo e Andrea Chiarillo





Femminile



Selezionatore regionale: Donato Radogna

Vice selezionatore regionale: Angelo Polignano

Dirigente: Francesco Birtolo



Selezionatore territoriale Area Foggia-Bari Nord-BAT: Annagrazia Matera

Selezionatore territoriale Area Bari Centro-Sud: Angelo Polignano e Paolo Totero

Selezionatore territoriale Area Brindisi-Taranto: Lorenzo Lupo

Selezionatore territoriale Area Lecce: Matteo Dell'Anna