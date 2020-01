Bari - PERDITA PER MONDO RICERCA E PER LA PUGLIA PER SCOMPARSA PROF. GIOVANNI MARTELLI 08/01/2020 CORDOGLIO DI COLDIRETTI PUGLIA PER SCOMPARSA PROF. GIOVANNI MARTELLI; GRANDE PERDITA PER MONDO RICERCA E PER LA PUGLIA



Esprime profondo cordoglio Coldiretti Puglia per la scomparsa del professor Giovanni Martelli, virologo di fama internazionale. “E’ una grave perdita per la Puglia e per il mondo della ricerca che ha avuto nel professor Martelli un punto di riferimento competente, lucido, coraggioso, lungimirante”, dice Savino Muraglia, presidente di Coldiretti Puglia.



Il professor Martelli ha isolato e descritto oltre una trentina di nuovi virus e di numerosi altri ha effettuato la caratterizzazione biologica, fisico-chimica, sierologica, ultrastrutturale e, più di recente, molecolare. Si è particolarmente impegnato – ricorda Coldiretti Puglia - nello studio dei rapporti virus-ospite a livello delle strutture fini, conducendo una lunga serie di ricerche sulla citopatologia delle infezioni virali, sui corpi d'inclusione, sui siti di sintesi degli acidi nucleici e delle proteine virali, e sui siti di accumulo intracellulari delle particelle virali.



Professore emerito dell’Università di Bari, Giovanni Martelli è stato uno dei più importanti virologi delle piante al mondo. Imbattutosi – aggiunge Coldiretti Puglia - nella Xylella fastidiosa in America, quando la si considerava ancora un virus e non un batterio, è stato tra i primi ad individuare che in Puglia gli ulivi disseccavano a causa della Xylella fastidiosa.



Ha compiuto missioni di studio per conto della FAO, UNDP, CNR, Ministero degli Affari Esteri o per invito di Autorità locali in Africa del Nord (Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto), Medio Oriente (Cipro, Israele, Libano, Giordania, Siria, Turchia, Emirati Arabi, Yemen, Afghanistan), Estremo oriente (Cina, Giappone), Australia, Nuova Zelanda ed ha effettuato ripetute visite nella maggioranza dei Paesi dell'Est europeo, stabilendo rapporti di collaborazione scientifica con varie Istituzioni.



Tanti i riconoscimenti a livello nazionale e internazionale ad un uomo e ad una carriera – conclude Coldiretti Puglia – all’insegna della scienza e della ricerca.