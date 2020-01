Lecce - Sino al 31 gennaio prosegue la call per giovani autori promossa dalla rassegna SeiYoung 09/01/2020 LA RASSEGNA SEIYOUNG, PROMOSSA DA COOLCLUB, IN COLLABORAZIONE CON SEI FESTIVAL, CON IL SOSTEGNO DI MIBACT E DI SIAE, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA "PER CHI CREA", LANCIA UNA CALL PER GIOVANI AUTORI. I BRANI SELEZIONATI SARANNO ESEGUITI A MAGGIO DURANTE UN CONCERTO DELL'ORCHESTRA YOUNG DIRETTA DA CLAUDIO PRIMA E DANIELE VITALI.



"L'inizio di una nuova era" è il tema della call per giovani autori promossa da SEIYoung, rassegna dedicata a band e artisti Under 35, promossa da CoolClub, in collaborazione con il festival Sud Est Indipendente, con il sostegno di Mibact e di Siae, nell'ambito del programma "Per chi crea". La call, infatti, offre a tutti gli autori l'opportunità di proporre un proprio brano musicale da far eseguire dall'Orchestra Young diretta da Claudio Prima (musicista, compositore, cantante e coordinatore, tra gli altri progetti, di Giovane Orchestra del Salento, La Répétition - Orchestra senza confini, Bandadriatica, Adria) e Daniele Vitali (pianista, compositore, arrangiatore e docente di composizione pop-rock presso il Conservatorio di Musica Tito Schipa di Lecce) durante un concerto che si terrà a maggio nelle Officine Cantelmo di Lecce. I brani proposti - non necessariamente inediti, purché l'autore ne detenga, in tutto o in parte, i diritti d'autore - dovranno essere inerenti alla tematica "L'inizio di una nuova era" nelle musiche e negli eventuali testi. I brani saranno selezionati da un'apposita commissione sulla base della qualità musicale e della connessione con il tema proposto e con lo spirito del progetto. Gli autori saranno coinvolti attivamente nelle fasi di orchestrazione e preparazione del brano da parte dell'orchestra, per assicurare l'aderenza delle scelte musicali e delle esecuzioni alle loro intenzioni espressive. Il brano dovrà essere inviato in mp3 a info@seifestival.it entro il 31 gennaio 2020. I risultati della call saranno pubblicati il 15 febbraio 2020 sui siti seifestival.it e coolclub.it.



SEI Young è una rassegna dedicata ad artisti e gruppi italiani under 35, promossa da Coolclub e realizzata con il sostegno di Mibact e di Siae nell'ambito del programma "Per chi crea", che nasce dall’esperienza del Sud Est Indipendente, il festival che propone buona musica tutto l'anno, ideato e diretto da Coolclub e sostenuto dalla Regione Puglia (Avviso pubblico per lo Spettacolo e le Attività culturali FSC 2014-2020 – Patto per la Puglia), da altri partner pubblici e privati e (nella sua sessione estiva) dal Fus – Fondo Unico per lo spettacolo del Mibact. Un passaggio di testimone tra i grandi interpreti della scena musicale italiana e internazionale e le nuove generazioni.



Info 3331803375 - info@seifestival.it

www.seifestival.it - www.coolclub.it