Monopoli - Natale 2019: il bilancio dell’Assessore al Turismo 09/01/2020 «Qualità, cura del dettaglio e numerose occasioni di intrattenimento»



«Il Natale a Monopoli si è appena concluso ed è inevitabile tracciare un bilancio. Non posso che esprimere grande soddisfazione e profonda gratitudine per il lavoro svolto dalle associazioni di categoria e dai professionisti del settore scelti, che hanno reso questo Natale memorabile». Ad affermarlo è l’Assessore al Turismo Cristian Iaia.



«Avevamo il duplice obiettivo di traghettare visitatori da ogni parte della Puglia e oltre, come anche di promuovere sui media la nostra città attraverso un evento che offrisse qualità, cura del dettaglio, varietà e numerose occasioni di intrattenimento per ogni tipo di pubblico. Mi sento di dire che ci siamo pienamente riusciti, e aggiungerei anche oltre ogni previsione», continua Iaia.



«Monopoli Christmas Home ha registrato un vero e proprio record di presenze, con ritorni positivi su tutti i fronti. Gli ingredienti di questa ricetta vincente sono molteplici: la gratuità dell’offerta (oltre agli eventi e l’accesso alle attrazioni, anche la casa di Babbo Natale era visitabile ogni giorno senza alcun costo); la selezione degli artisti con nomi importanti nelle diverse tipologie (da Karima al Mago Scimemi, dalle Bianche Presenze alla Mabo Band, da Andreanne Thiboutot all’Orchestra della Valle d’Itria con il Coro Gospel), la sinergia tra le associazioni e le diverse rappresentanze della città, la partecipazione dei commercianti, dei ristoratori, degli albergatori, il sostegno dei privati che ci ha consentito di alzare l’asticella, come ad esempio nel caso dei video proiettori architetturali sui monumenti del centro storico e tanto altro. Basterebbe consultare il progetto base approvato dalla delibera di giunta per rendersi conto di tutte le integrazioni che sono state fatte grazie alla sinergia tra pubblico e privati. La principale attrattiva di tutta la manifestazione è stata certamente la casa di Babbo Natale, unica nella sua tipologia sia per dimensione che per allestimento. Ha raccolto reazioni di stupore e meraviglia da tutti coloro che l’hanno visitata, offrendo un’esperienza indimenticabile per adulti e bambini», evidenzia l’Assessore al Turismo del Comune di Monopoli.



«Possiamo, dunque, affermare di essere entrati nel circuito del Natale pugliese, insieme ad altri comuni storicamente noti per questo, distinguendoci sotto il profilo della qualità. Il successo di quest’anno, per quel che riguarda l’assessorato di cui sono alla guida, deve essere la base per migliorarsi ulteriormente, con il fine ultimo di tracciare un percorso di destagionalizzazione ancora più intenso e, oserei dire, per certi versi obbligato. Monopoli è una grande città e merita una vetrina degna del suo valore. Continueremo a lavorare in questa direzione con l’obiettivo di innescare un circolo virtuoso stabile per l’economia turistica locale. Avanti tutta e Buon 2020», conclude Iaia.