11 gennaio - Irene Scardia Trio al Teatro Comunale di Novoli (Lecce) 11/01/2020 Sabato 11 gennaio (ore 21 - ingresso 6 euro - info e prenotazioni 3403129308, 3277372824, 3200119048) il Teatro Comunale di Novoli ospita Irene Scardia Trio. La pianista e compositrice, recentemente tornata in scena dopo una lunga pausa dalla scrittura e dalle attività concertistiche, proporrà - accompagnata da Giampaolo Laurentaci al contrabbasso e Filippo Bubbico alla batteria - una performance che alternerà composizioni originali tratte dai suoi dischi a nuovi brani che faranno parte del prossimo lavoro discografico. Il concerto è organizzato da Workin' Label nell'ambito della Stagione di Teatro, musica e danza del Teatro Comunale promossa dalla Residenza teatrale Passi Comuni di Factory Compagnia transadriatica e Principio Attivo Teatro con Regione Puglia, Teatro Pubblico Pugliese e Comune di Novoli.



La scrittura musicale di Irene Scardia “incalza aritmicamente le tensioni di un partecipare alla musica sempre in cerca ma disposto allo stupore, alla meraviglia del dono. Un viaggio di leggerezza che dentro una forte tensione espressionistica si confronta con modalità minimali e jazz. Temi di forte impatto sentimentale, larghi, in andature che aprono il campo, fanno visioni", sottolinea Mauro Marino. Dopo il diploma in pianoforte classico nel 1984 e gli studi di composizione, approccia all’armonia jazz. Inizia subito a comporre producendo brani originali per piano solo spesso condivisi anche con altri musicisti in organici dal duo all’ensemble. L’esordio discografico è nel 2009 con “I giorni del vento”, nove brani originali composti per piano solo (Workin’ Label). Nel 2012 incide 12 brani in trio con il sassofonista Emanuele Coluccia e il contrabbassista Luca Alemanno per il secondo lavoro discografico “Risvegli” (Workin’ Label). Attualmente è al lavoro nella scrittura di nuove composizioni per il suo terzo lavoro discografico di prossima pubblicazione. Dal 1998 è presidente dell'Associazione Culturale “L’Orchestrina”, realtà che si è fatta promotrice di numerose attività didattiche. Nel 2009 fonda l’etichetta discografica Workin’ Label producendo e promuovendo numerosi artisti in Italia e all’estero. E’ ideatrice e direttore artistico di festival ed eventi culturali di spessore nazionale ed internazionale, quali Piano Piano Festival, Suoni a sud, e numerose rassegne e residenze artistiche realizzate sul territorio salentino. Parallelamente agli studi musicali si forma come danzatrice e attrice. Grazie alla sua poliedrica formazione artistica ha realizzato alcune produzioni tra musica danza e teatro.



La Stagione proseguirà con Dario Congedo Trio (sabato 1 febbraio), Il Misantropo di Francesco Niccolini per la regia di Tonio De Nitto, coprodotto da Factory compagnia transadriatica e Accademia Perduta Romagna Teatri (domenica 9 febbraio), Mozioni ed emozioni di e con Salvatore Cosentino affiancato al pianoforte da Carla Petrachi (sabato 15 febbraio), l'anteprima regionale de Il Figlio che sarò, nuova produzione di Principio Attivo Teatro con la regia di Fabrizio Saccomanno (sabato 22 febbraio), Zigulì con adattamento e regia di Francesco Lagi prodotto da Fondazione Sipario Toscana e Teatrodilina (sabato 7 marzo), Don Chisciotte - Tragicommedia dell'arte di e con Michele Mori e Marco Zoppello di Stivalaccio teatro e Teatro Stabile del Veneto (sabato 14 marzo), Schiaparelli life di Carlo Bruni per Casa degli Alfieri e Teatro di Dioniso (sabato 28 marzo), Il corpo di totò di e con Marco Manchisi (domenica 5 aprile), Aspettando il telegramma di Allan Bennet, uno spettacolo del Teatro dell'Elfo firmato e interpretato da Luca Toracca (venerdì 24 aprile) e Zeba Produzioni con Graces di e con Silvia Gribaudi (sabato 2 maggio). Ultimo appuntamento sabato 16 maggio con Strangers in the world - Spettacolo, concerto e viaggi tra suoni e immagini dal mondo di Paolo De Falco.