DAL BOSFORO AL SALENTO: AFFINITA’ IN VERSI ÖZTÜRK E ŞENOL: LECCE LA CITTA’ PIU’ OSPITALE D’ITALIA 12/01/2020 DAL BOSFORO AL SALENTO: AFFINITA’ IN VERSI

A Lecce grande successo di pubblico presso la sala convegni “Teatrino” dell’ex Convitto Palmieri in piazzetta Carducci che ha ospitato l’evento Due voci, due storie - Dal Bosforo al Salento: Affinità in versi sotto la Direzione Artistica di Attilio Igino Puglielli, promosso dall’AGMI Associazione Giovani Musicisti Italiani, con la compartecipazione del Polo Biblio-Museale di Lecce, sotto gli auspici del MiBACT-Centro per il libro e la lettura, con il patrocinio della Regione Puglia - Assessorato all’industria turistica e culturale, della Provincia di Lecce, del Comune di Lecce, del CSVS, e con la partecipazione straordinaria del GMS “Padre Igino Ettorre”.



La città ha accolto i due poeti di Istanbul con calore e partecipazione, tanto che entrambi hanno dichiarato di essere piacevolmente colpiti dall’affabilità dei leccesi, popolo brillante che sa preservare il proprio patrimonio artistico e culturale. Durante la presentazione dei libri “La mia isola” di Osman Öztürk e “Possano i nostri sogni cambiare il mondo” di Mesut Şenol, è intercorso un vivace dialogo multilingue tra i due poeti, le cui opere sono state tradotte in 22 lingue, e l’ambasciatrice culturale di Istanbul Claudia Piccinno, poetessa, traduttrice delle due pubblicazioni, coadiuvata da R. Lorena Guarascio, turcologa, e dall’artista Florisa Sciannamea, che ha esposto alcuni suoi lavori e ha generosamente omaggiato gli ospiti con litografie numerate.



L’incontro culturale apertosi con i saluti di Francesca Mammana, presidente AGMI, che ha sottolineato le affinità tra i popoli del Mediterraneo, s’è avvalso poi dell’interpretazione magistrale dell’attore Gino Cesaria, che ha seminato brividi d’emozione, declamando alcune poesie dei due scrittori, accompagnato al pianoforte da Daniele Cervellera, giovane e talentuoso pianista.



La serata è stata impreziosita dai canti tradizionali natalizi interpretati dal Gruppo Madrigalistico Salentino “Padre Igino Ettorre” (nella foto) diretto da Tina Patavia; durante un momento di gioco e di convivialità, s’è effettuata un’estrazione dei libri degli autori e di due litografia della pittrice Sciannamea, alla fine, a suggellare il gemellaggio tra il Bosforo e il Salento, gli ospiti hanno ringraziato il coro e lo staff con attestati e targhe dell’associazione Ist sanat Art, di cui Osman Öztürk è il presidente.



La progettazione, l’organizzazione e la gestione dell’evento sono stati a cura di Daniele Puglielli.

