16 gennaio - Nei cinema di Bari e Barletta in diretta da Londra "La Bella Addormentata" del Royal Ballet 16/01/2020 La Bella Addormentata del Royal Ballet in diretta al cinema da Londra

a gennaio



In Puglia aderiscono le seguenti sale:



PUGLIA Bari Uci Showville

PUGLIA Barletta Paolillo



Arriva al cinema in diretta via satellite da Londra La Bella Addormentata del Royal Ballet in programma Giovedì 16 Gennaio 2020 alle 20.15.





Lauren Cuthbertson nel ruolo della Princessa Aurora e gli artisti del Royal Ballet ne La Bella Addoremntata. ©ROH Tristram Kenton, 2014



La produzione del Royal Ballet dedicato a La Bella Addormentata, originariamente coreografata da Marius Petipa, propone anche coreografie di Frederick Ashton, Anthony Dowell e Christopher Wheeldon. Il pubblico cinematografico avrà così modo di scoprire le performance di Lauren Cuthbertson nei panni della Principessa Aurora e di Federico Bonelli in quelli del Principe Florimund. La Bella Addormentata propone alcuni dei più celebri passi del balletto, come gli iconici Adagio della Rosa e il Pas de deux. La musica è firmata da Tchaikovsky.

La storia è quella dell'omonima fiaba. La malvagia fata Carabosse è furiosa perché non è stata invitata al battesimo della principessa Aurora (Cuthbertson) e scaglia così la sua maledizione: quando crescerà, Aurora si pungerà un dito con un fuso e morirà. La Fata dei Lillà riesce però a modificare il maleficio: invece di morire Aurora cadrà in un sonno profondo dal quale potrà essere svegliata da un principe. Al compimento del 16 ° compleanno, Aurora si punge in effetti il dito e cade in un sonno incantato assieme a tutta la corte. La fata dei Lillà conduce però il principe Florimund (Bonelli) a svegliarla con un bacio. Aurora e la corte riprendono conoscenza e si celebra così il matrimonio tra la giovane e il Principe.

La Bella Addormentata sarà trasmessa al cinema in diretta via satellite Giovedì 16 gennaio alle 20.15. L’hashtag ufficial#ROHbeauty.

Il prossimo evento della Royal Opera House sarà La bohème Mercoledì 29 January 2020. Tutti i dettagli su https://www.roh.org.uk/cinemas e www.nexodigital.it.



Gli appuntamenti con la Royal Opera House al cinema offrono al pubblico di tutto il mondo i migliori posti in sala e includono materiale esclusivo capace di raccontare quel che accade dietro le quinte con interviste e dettagliati ritratti dei performer.

In Italia la stagione 2019-2020 della Royal Opera House è distribuita nei cinema da Nexo Digital in collaborazione con la Repubblica, MYmovies.it, Classica HD, Danza&Danza e Danzadove, Sipario-La Rivista dello Spettacolo, British Council e il progetto UK Italy Partners for Culture.









Royal Opera House

Stagione 2019/2020





Royal Ballet

La Bella Addormentata

giovedì, 16 gennaio



Royal Opera

La Bohème

mercoledì, 29 gennaio 2020



Royal Ballet

The Cellist / Dances at a Gathering

martedì, 25 febbraio 2020

world premiere



Royal Opera

Fidelio

martedì, 17 marzo 2020



Royal Ballet

Il lago dei cigni

mercoledì, 1 aprile 2020



Royal Opera

Cavalleria Rusticana / Pagliacci

martedì, 21 aprile 2020





Royal Ballet

The Dante Project

giovedì, 28 maggio 2020

world premiere



Royal Opera

Elektra

giovedì, 18 giugno 2020



Royal Opera House Live Cinema Season



Nel 2019, la Royal Opera House celebra i suoi 11 anni di dirette via satellite al cinema, un progetto che le ha permesso di portare in tutto il mondo opera e balletto. La stagione 2019/20 sarà trasmessa in oltre 1.600 cinema di 53 paesi.

Solo nel regno unito sono 600 i cinema che proiettano le produzioni della Royal Opera House, cui si sommano le oltre 1.000 sale cinematografiche a livello internazionale raggiunte grazie alla partnership con Trafalgar Releasing.

Il pubblico può inoltre accedere a una vasta gamma di contenuti streaming e on demand tramite il canale YouTube ufficiale della Royal Opera House, che è il canale YouTube più seguito tra quelli delle organizzazioni artistiche mondiali.