EMILIANO A CELLAMARE: “TUTTI AL FIANCO DI QUESTA COMUNITÀ” 15/01/2020 link video Emiliano

link video sindaco Cellamare Gianluca Vurchio e pres. Anci Puglia Domenico Vitto:

link video immagini della fiaccolata

“Siamo tutti al fianco del Comune di Cellamare di Bari e del suo sindaco Gianluca Vurchio. Nell’ultimo periodo ci sono state attività, probabilmente da parte della criminalità organizzata, di danneggiamento di beni comuni. Addirittura un attentato dinamitardo a un campo di calcio, una cosa che dimostra tutta la vergogna che è caduta addosso agli autori di un fatto del genere. Ed è evidente che la solidarietà dei sindaci della Puglia al Comune di Cellamare non poteva che essere sostenuta anche dal presidente della Regione. Ci sono situazioni difficili in tanti Comuni d’Italia e questi sindaci che subiscono eventi di questo genere non vanno mai lasciati soli. È un mestiere rischioso quello del sindaco e la solitudine aggrava questo rischio. I sindaci di Puglia non sono mai soli, la nostra risposta nei confronti di questi vigliacchi è più forte e compatta che mai”.

Lo ha detto il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano in occasione della fiaccolata “Cellamare non si piega! Insieme in una fiaccolata contro la criminalità”, organizzata questa sera dal Comune di Cellamare di Bari alla quale hanno partecipato cittadini, associazioni, tanti sindaci del territorio con l’Anci.