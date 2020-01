20 gennaio - Storie d’argilla. Giochi e oggetti dell’infanzia dei nostri antenati - Ruvo di Puglia 20/01/2020 Storie d’argilla. Giochi e oggetti dell’infanzia dei nostri antenati

LABORATORIO

Lunedì 20 gennaio 2020 ore 09.00 - 12.00

Museo Archeologico Nazionale Jatta



Ruvo di Puglia - città di LiberEroi e LiberAttori è un ricco e articolato percorso di promozione e sensibilizzazione alla lettura, realizzato dal Comune di Ruvo di Puglia con il finanziamento del Mibac Centro per il Libro e la Lettura. Affidataria dell'esecuzione del progetto è l'Associazione Culturale Calliope, impegnata da anni nella diffusione del valore della lettura, che ne realizzerà i contenuti in collaborazione con le Associazioni Kuziba, Tra il dire e il fare, In Folio, La Capagrossa, La Mancha, Librogirotondo, Tra dire e fare e la Libreria L'Agorà-Bottega delle Nuvole, realtà firmatarie, insieme alle Istituzioni Scolastiche ruvesi e al Comune di Ruvo di Puglia del locale Patto per la Lettura siglato il 12 dicembre 2017.



Nell’ambito del progetto Ruvo di Puglia - città di LiberEroi e LiberAttori, l’Associazione culturale In folio, in collaborazione con il Museo Archeologico Nazionale Jatta, propone Lunedì 20 gennaio 2020, dalle ore 09.00 alle ore 12.00, “Storie d’argilla. Giochi e oggetti dell’infanzia dei nostri antenati”, laboratorio per bambini e ragazzi. Esperienza ricca di letture, scoperte e archeogiochi.



Dopo una breve passeggiata nel Museo in compagnia di divinità ed eroi straordinari, dei quali leggeremo storie fantastiche e mitiche imprese, ci soffermeremo sugli oggetti e sui giochi d’infanzia. Scopriremo insieme l’amore che i nostri antenati riservavano ai più piccoli attraverso le testimonianze storiche che ancora oggi custodiamo, ne impareremo i nomi e giocheremo con l’archeologia.



Un laboratorio in cui ascolteremo storie che vengono da lontano, scopriremo dettagli archeologici nascosti alla vista immediata, giocheremo con le immagini.



Il laboratorio ha una durata di circa 2.30 ore

La partecipazione è riservata a un gruppo classe di scuole elementari e/o medie ed è gratuita.

Per informazioni Elisabetta Stragapede - In folio Associazione Culturale infolio.associazione@gmail.com Telefono: 3456383783.

Per essere aggiornati su tutte le iniziative del progetto www.leggoaruvo.it