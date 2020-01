Immagine: © Giampiero Consaga Castellana Grotte - Bcc Castellana, testa al campionato: si va a Reggio Emilia 17/01/2020 Dopo la sconfitta con Bergamo di mercoledì al Pala Grotte e la conseguente eliminazione ai quarti dalla Del Monte Coppa Italia A2-A3, è già tempo di tornare in campo per la Bcc Castellana Grotte che domenica 19 gennaio 2020 (con prima battuta alle ore 18) farà visita alla Conad Reggio Emilia per la terza giornata di ritorno del campionato nazionale serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile.



Alleviare le delusioni di Coppa tornando a giocare e a concentrarsi sul campionato, magari continuando la striscia di cinque vittorie consecutive conquistate a cavallo tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020 e riscattando la sconfitta per 0-3 nella gara di andata: la New Mater è chiamata a centrare questi obiettivi sul campo della formazione guidata in panchina dal castellanese Pino Lorizio (due anni e mezzo da primo allenatore dei gialloblù, tra il 2016 e il 2018, con due promozioni consecutive dalla B1 alla Superlega) e in campo dagli ex Ludovico Dolfo e Aidan Zingel, quest’ultimo grande protagonista della sfida di novembre in Puglia con 19 punti.



A parlare prima della trasferta di Reggio Emilia è mister Vincenzo Mastrangelo, altro ex del match, su sponda gialloblù, assieme a Marco Fabroni (entrambi alla Conad nella passata stagione): “Dopo la sconfitta di mercoledì, ci siamo subito rimessi al lavoro in palestra per prepararci al meglio per una sfida delicata e importante come quella di Reggio Emilia - ha commentato l’head coach della Bcc Castellana - È importante voltare pagina subito e pensare che l'eliminazione dalla Coppa è stato solo un passaggio.



Torniamo a concentrarci sul campionato sapendo che ora abbiamo davanti cinque partite molto importanti e poi la sosta per preparare al meglio il finale di stagione. Nel prossimo mese saremo chiamati ad affrontare delle sfide delicate, soprattutto le prossime tre, contro formazioni che occupano la parte medio-bassa della classifica ma che hanno dimostrato di poter competere e che hanno necessità di conquistare quanti più punti possibili per la salvezza. Dovremo calarci in questo spirito da battaglia - ha concluso Mastrangelo - avendo un approccio determinato fin da subito”.



Portare a casa i tre punti, peraltro, potrebbe risultato particolarmente significativo anche in ottica classifica con le prime sei della graduatoria impegnate tutte in trasferta (la capolista Siena a Santa Croce, Bergamo ancora a Castellana Grotte, Brescia a Mondovì, Calci a Lagonegro e Ortona a Cantù).

La partita verrà trasmessa in live streaming sul canale Youtube di Lega Pallavolo Serie A. Arbitreranno l’incontro Marco Laghi di Ravenna e Massimiliano Giardini di Verona.