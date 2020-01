Immagine: © Alessandro Billiani [PHOTOGALLERY] Due podi tricolori per la FCI Puglia nel ciclocross a Schio con Maurizio Carrer e Biagio Palmisano 18/01/2020 Due podi tricolori per la FCI Puglia nel ciclocross a Schio con Maurizio Carrer e Biagio Palmisano

Si è concluso con un grande successo di partecipazione (1000 atleti in rappresentanza di 316 società da quasi tutta la penisola) il campionato italiano di ciclocross, a Schio in Veneto, sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana che ha visto impegnati atleti e team aderenti al comitato regionale della Federciclismo Puglia.

Per ogni ciclocrossista pugliese, il risultato maggiore è stato quello di aver vissuto tre giornate all’insegna dell’alto tasso tecnico di partecipazione per l’evento organizzato in maniera impeccabile dal GS Schio Bike per un ciclocross che continua ad appassionare e far registrare numeri cospicui non solo in tutta la penisola ma anche in Puglia che continua la sua vocazione multidisciplinare.

Per Maurizio Carrer (Team Eurobike) l’ennesima vittoria tricolore in carriera è stata ottenuta in scioltezza davanti a Gianni Panzarini e Sergio Giuseppin salendo sul podio più alto tra i master 5mentre ha sfiorato il colpaccio Biagio Palmisano (Asd Narducci-Team Edil Luigi Cofano) secondo nella categoria master 6 dietro Gianfranco Mariuzzo.

In ambito giovanile il miglior pugliese nella top-10 tricolore è stato Ivan Carrer del Team Eurobike che ha provato a fare la parte del protagonista nella categoria allievi secondo anno e lo ha fatto con il massimo dell'impegno ottenendo l’ottava posizione.

A un passo dal podio anche Ernesto Angelini (Asd Narducci-Team Edil Luigi Cofano) che ha concluso al sesto posto la prova tricolore tra i master 4.

Molto buone le prestazioni degli altri atleti in gara della numerosa pattuglia pugliese a rappresentare le altre squadre regionali del GC Salentino (Marco Russo), dell’Andria Bike (Simone Massaro, Anthony Montrone, Giuseppe Damato, Vittorio Capogna e Antonio Regano), della Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino Vincenzo Nibali (Luigi Alemanno, Marzio Negro, Andrea Sicuro e Salvatore Sicuro), del Team Eurobike (Alessandro Ricchiuti, Nicolò Ragnatela, Michele Depalma e Ilaria Scarpa), della Polisportiva Dilettantistica Gaetano Cavallaro (Domenico Grotta e Giuseppe Cassano), della Pro.GiT. Cycling Team (Gianfranco Lonoce), della Mtb San Pietro-Salis Bike (Luca Bardi ed Enea Contaldi), Kalos (Luca Pio Carbone, Enrico Carico e Udo Corrado), e del Team Preview-Bike Space (Donato Capitaneo).