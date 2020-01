Speciale scuole alla mostra di Miró a Gioia del Colle, Casamassima e Turi 22/01/2020 Speciale scuole alla mostra di Miró a Gioia del Colle, Casamassima e Turi



“Quelques Fleurs pour des Amis”

fino al 26 aprile 2020



Casamassima, Palazzo Monacelle

Gioia del Colle, Palazzo San Domenico

Turi, Chiesa di Sant’Oronzo



Visite guidate e laboratori didattici rivolti alle scuole fanno scoprire e approfondire le litografie di Miró esposte nelle tre città di Gioia del Colle, Casamassima e Turi. In mostra “Quelques Fleurs pour des Amis”, il libro d’artista con le tavole che Miró dedicò a persone care e ad amici, tra cui Eugène Ionesco, Pierre Matisse, Nina Kandinsky e molti altri.



Segno e colore sono gli elementi principali di “Quelques Fleurs pour des Amis”, la raccolta di litografie che l’artista spagnolo Miró dedicò ai suoi amici più cari. È attualmente esposta in tre sedi a Gioia del Colle, Casamassima e Turi, fino al 26 aprile 2020. La mostra si apre anche alle scuole con visite guidate e laboratori didattici rivolti a studenti dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado, per far conoscere in modo dedicato alla loro età il linguaggio espressivo di Miró.

“Quelques Fleurs pour des Amis” è lo straordinario giardino danzante delle litografie del libro d’artista di Joan Miró (“Alcuni fiori per gli amici”), un unicum nella produzione mironiana di libri illustrati.



Un fiore e una dedica: si compone così questa incantevole serie, i cui beneficiari furono editori, artisti, autori e personaggi del mondo dell’arte come Max Ernst, Nina Kandinsky, Patricia e Pierre Matisse, Fernand Mourlot, Aimé Maeght. Il progetto didattico della mostra approfondisce gli elementi principali dell’opera grafica di Miró, attraverso i quali l’artista è riuscito ad esprimere il suo mondo interiore. I suoi colori tipici – giallo, rosso, blu, verde – si combinano sotto forma di tratti marcati alternati a segni neri più leggeri, trasportando chi li osserva nella sua creatività surrealista.



La mostra è allestita rispettivamente a Palazzo Monacelle di Casamassima, Palazzo San Domenico di Gioia del Colle e Chiesa di Sant’Oronzo di Turi. È organizzata dalla società Sistema Museo, gestore del SAC Ecomuseo di Peucetia e promossa dai comuni di Gioia del Colle, Casamassima e Turi.



Alla visita guidata in mostra si possono abbinare laboratori di creatività.

Per le Scuola dell’infanzia sono proposti tre laboratori: “Gioca con…MIRÓ”, dove i bambini proveranno a riprodurre, con varie tecniche e materiali, le opere osservate, “Riproduzioni di fantasia”, dove trasformeranno una tela di Miró con i loro colori preferiti e “Ti faccio a pezzetti!”, in cui un meraviglioso kit con opere fatte a pezzi daranno il via a giochi infiniti di costruzione.



Gli studenti della Scuola primaria e Secondaria di I grado saranno coinvolti in “AmMIRO... MIRÓ”. Dopo l’attenta osservazione di forme, colori, oggetti all’interno delle opere, si metteranno alla prova con due laboratori a scelta: “DI – SEGNO come Miró”, in cui saranno invitati a riprodurre un oggetto praticamente senza guardarlo, ma conservandone la prima impressione. Il segno, come il colore, infatti, permette di esprimere uno stato d’animo e, in più, di dare visione ai sogni. In “Dada Stampa” saranno, invece, ispirati dal ricco repertorio grafico di Miró (omini, occhi, bestiole, fiori, uccelli di strane forme, stelle, lune) per produrre le proprie stampe.



Per informazioni e prenotazioni delle attività: Call center Sistema Museo 0744 422848 (dal lunedì al venerdì 9-13, escluso i festivi) - didattica@sistemamuseo.it





COORDINATE MOSTRA



LUOGHI

CASAMASSIMA, Palazzo Monacelle

GIOIA DEL COLLE, Palazzo San Domenico

TURI, Chiesa di Sant’Oronzo



ORARI: domenica e festivi (6 gennaio, 13 e 25 aprile) ore 10-13 / 17-19. Ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura. Per le scuole è possibile prenotare aperture straordinarie.



VISITE GUIDATE E DIDATTICA

Ingresso e visita guidata € 80

Speciale scuole:

Ingresso e visita guidata tematica € 80, durata 1h

Ingresso e laboratorio € 100, durata 2h

Tariffe personalizzate per visite in più sedi.



BIGLIETTO UNICO PER TUTTE LE SEDI

Intero € 6

Ridotto € 3 (da 6 a 18 anni, gruppi superiori alle 15 unità)

Gratuito diversamente abile ed accompagnatore, bambini fino a 5 anni, giornalisti accreditati con tesserino, insegnante accompagnatore di scolaresche.



www.ecomuseopeucetia.it - www.mostrepuglia.it

Facebook Ecomuseo di Peucetia/Mostre in Puglia

Instagram Ecomuseo di Peucetia/Mostre in Puglia



#fleursMiro