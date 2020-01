Conversano - Tra laghi e gravine: tutela integrata della biodiversità. 22/01/2020 venerdì 24 gennaio, Legambiente Puglia e Fondazione CON IL SUD terranno presso la Sala Giunta del Comune di Conversano – Piazza XX settembre, 15 – alle ore 17.00, un incontro aperto al pubblico per discutere del piano Tra laghi e gravine: tutela integrata della biodiversità.



Progetto triennale, sostenuto dalla Fondazione CON IL SUD tramite il bando Ambiente 2018, vede tra i suoi partner Environmental Surveys, Anas Puglia, Legambiente Abron, Itaca Cooperativa Sociale. All’iniziativa partecipa anche il Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali dell’Università degli Studi di Bari.



Suo dichiarato obiettivo è il recupero di un prezioso ecosistema, unico in Puglia per morfologia e caratteristiche – come lo ha definito il Presidente di Legambiente Puglia Francesco Tarantini – qual è la Riserva naturale regionale orientata dei Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore; si tratta di un habitat dall’alto valore naturalistico caratterizzato da dieci doline carsiche (Lago di Triggianello, Lago di Montepaolo, Lago di Petrullo, Lago di Iavorra, Lago di Padula, Lago di Chienna, Lago di Sassano, Lago di San Vito, Lago di Agnano, Lago di Castiglione) e una profonda gravina che si estende fino alla costa di Mola di Bari, per un’estensione totale di 12.000 mq.



Nel corso dell’incontro verranno discussi e illustrati al pubblico gli interventi di valorizzazione, conservazione e riscoperta della riserva naturale; rientrano nel programma di queste tre direttive la creazione di un sistema di approvvigionamento idrico per la salvaguardia dei laghi; il rilevamento e la riproduzione in 3D delle grotte della gravina per consentirne una esplorazione a 360 gradi; il monitoraggio dei chirotteri per la verifica della qualità dell'aria; workshop e laboratori didattici per la prevenzione di illegalità ambientali; attività di animazione per la promozione del patrimonio ecologico della riserva.