27 gennaio - in scena “Il Piccolo Dittatore” - Teatro del Viaggio per la Memoria: a Bisceglie e Mola di Bari 27/01/2020 Teatro del Viaggio per la Memoria: a Bisceglie e Mola di Bari in scena “Il Piccolo Dittatore”



Come ogni anno, la compagnia diretta da Gianluigi Belsito, Il Teatro del Viaggio, propone un originale spettacolo per ricordare le vittime dell’Olocausto. Il 27 gennaio, alle ore 9.00 al Politeama Italia di Bisceglie, proprio nel Giorno della Memoria, nella data della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz, andrà in scena “Il Piccolo Dittatore”. Seguiranno repliche il 29 e 30 gennaio, ore 9.00, al Teatro Van Westerhout di Mola di Bari, oltre che in diverse scuole della regione.



Una festa in maschera, una botta in testa e il signor Adolfo finisce col credere di essere Hitler per davvero. Il fantoccio di un dittatore con una grande paura del diverso. Riuscirà la sua fidata governante ebrea a farlo rinsavire? È la trama dello spettacolo Il “Piccolo Dittatore” che la compagnia Teatro del Viaggio mette in scena ogni anno nel Mese della Memoria per le scuole di Puglia e Basilicata. Lo spettacolo, scritto, diretto e interpretato da Gianluigi Belsito con Michela Diviccaro, punta sul grottesco e vuole essere un omaggio al celebre film “Il Grande Dittatore” di Chaplin. Rifacendosi un po’ al cabaret e alle pièce comiche di una volta, le tematiche sono trattate in maniera grottesca. Situazioni e linguaggio si basano sul concetto di ‘assurdità’ quale chiave di lettura didattica per giungere a riflettere sulla tragicità degli avvenimenti.



Nata per offrire al pubblico un’alternativa che va oltre il teatro come semplice luogo fisico, la compagnia Teatro del Viaggio, diretta dal regista e attore Gianluigi Belsito è ormai da tempo orientata verso iniziative artistiche che trovano la loro naturale collocazione in luoghi carichi di fascino e suggestione. Così il teatro diventa valore aggiunto di viaggi scolastici e uscite didattiche: Castelli, Musei, Parchi archeologici e naturali, il Planetario di Bari, ospitano spettacoli idealmente legati alla location visitata.



Regista, autore e attore professionista, Gianluigi Belsito, in quasi trent’anni di carriera nel campo del Teatro, è stato per sette anni il Direttore Artistico del Parco Letterario Ettore Fieramosca di Barletta, indirizzandosi maggiormente verso manifestazioni e cortei di carattere storico. In qualità di esperto di Turismo Culturale, ha ottenuto svariati incarichi di consulenza presso aziende del settore, associazioni ed Enti Territoriali come la Comunità Ebraica di Trani e Napoli o il Touring Club Italiano. Partner del Planetario di Bari, ha creato un format di successo per originali iniziative di teatro-scienza. È Direttore Artistico della compagnia Teatro del Viaggio.



Info al 333.9120388 o via mail a ilteatrodelviaggio@gmail.com