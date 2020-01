Conversano - “Tra laghi e gravine: tutela integrata della biodiversitŕ”. 24/01/2020 Si è tenuto nel pomeriggio di venerdì 24 gennaio l’incontro organizzato da Legambiente Puglia e Fondazione CON IL SUD , presso la Sala Giunta del Comune di Conversano, per discutere del piano “Tra laghi e gravine: tutela integrata della biodiversità”.



Progetto triennale, sostenuto dalla Fondazione CON IL SUD tramite il bando Ambiente 2018, può contare su una nutrita serie di partner, i quali hanno deciso di sposare la bontà dell’iniziativa: ENSU Environmental Surveys srl, Anas Puglia, Legambiente Abron, Cooperativa Sociale Itaca, Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali dell’Università degli Studi di Bari, oltre ovviamente al Comune di Conversano.



L’evento ha visto gli interventi di diverse professionalità, tutte orientate verso quella necessaria opera di riscoperta, conservazione e valorizzazione della Riserva naturale dei Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore. Si tratta infatti di un prezioso ecosistema, unico in Puglia per morfologia e caratteristiche – come lo ha definito il Presidente di Legambiente Puglia Francesco – un habitat dall’alto valore naturalistico, caratterizzato da dieci doline carsiche (Lago di Triggianello, Lago di Montepaolo, Lago di Petrullo, Lago di Iavorra, Lago di Padula, Lago di Chienna, Lago di Sassano, Lago di San Vito, Lago di Agnano, Lago di Castiglione) e una profonda gravina che si estende fino alla costa di Mola di Bari, per un’estensione totale di 12.000 mq.



“Non può essere un bene lasciato a sé, nello stato attuale di semi-abbandono, ma ha bisogno di essere valorizzato seriamente” ha detto il sindaco Pasquale Loiacono. “Questo progetto sposa a pieno quelle che sono le ambizioni e gli obiettivi dell’amministrazione, ambizioni e obiettivi che stiamo cercando di coadiuvare con una serie di interventi mirati” ha proseguito Loiacono citando il recente avvio della costruzione di muretti a secco sul lago di Agnano e il rifacimento della staccionata al lago di Sassano e al Giardino delle Farfalle.



Un’urgenza continua, quella della salvaguardia dell’ambiente, in un territorio non facile, funestato dalle note problematiche legate a contrada Martucci, ha ricordato il primo cittadino conversanese. Territorio al servizio del quale l’amministrazione ha ribadito l’impegno della propria attività quotidiana.



Nel corso dell’incontro si è poi parlato della creazione di un sistema di approvvigionamento idrico per la salvaguardia dei laghi nella stagione estiva; il rilevamento e la riproduzione in 3D delle grotte della gravina per consentirne una esplorazione a 360 gradi; il monitoraggio dei chirotteri per la verifica della qualità dell'aria; si è poi accennato al fitto calendario di workshop e laboratori didattici per la prevenzione di illegalità ambientali e al progetto di un’attività di animazione per la promozione del patrimonio ecologico della riserva.



Proprio citando gli interventi educativi nelle scuole, Loiacono ha detto: “I giovani vanno educati a una coscienza ambientalista. Il problema climatico e ambientale è un problema attuale su cui prodigarci e impegnarci a tutti i livelli per una necessaria inversione di tendenza”.