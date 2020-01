Raffaele Maria Alfonzetti č il primo Sindaco dei Ragazzi e delle Ragazze di Francavilla Fontana 25/01/2020 Raffaele Maria Alfonzetti, studente del Primo Istituto Comprensivo, è stato eletto Sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze al termine della prima seduta nella storia di Francavilla Fontana dell’Assise dedicata alle nuove generazioni.



“Non sottovalutate mai voi grandi la forza di un bambino – ha dichiarato presentando la propria candidatura il Sindaco Raffaele Maria Alfonzetti – Tutto quello che proporrò sarà semplicemente proiettato a lasciare ai bambini di Francavilla Fontana una Città più pulita, più sicura, più sostenibile e a misura dei più giovani. Come Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze toccheremo il tema dell’ambiente, sollecitando le scuole a trattare più argomenti in merito alla raccolta differenziata, il tema della scuola, proponendo di realizzare spazi culturali attrezzati nei nostri plessi scolastici, e il tema dello sport, avanzando proposte per dotare le zone periferiche della nostra Città di strutture accoglienti dove svolgere attività sportive.”



“Consegnare la fascia al giovane collega Raffaele è stato emozionante – dichiara il Sindaco Antonello Denuzzo – dalla passione civile di questi giovanissimi concittadini tutti noi dobbiamo trarre una lezione di cittadinanza. Auguro a lui e a tutto il Consiglio buon lavoro e sono certo che da questo grande laboratorio di futuro emergeranno proposte di interesse generale che la politica dei grandi non potrà ignorare.”



Nel corso della seduta consiliare è stata eletta anche la prima Presidente dell’Assise. Si tratta di Gianfranca Marchetti, studentessa del Primo Istituto Comprensivo.



“Ringrazio coloro che mi hanno sostenuta – ha dichiarato la neo Presidente del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze Gianfranca Marchetti al momento del suo insediamento – mi impegnerò per essere la presidente di tutti e lavorerò per garantire ad ognuno di voi un aiuto nei momenti di difficoltà. L’obiettivo comune è quello di rendere Francavilla più giusta e adeguata per noi ragazzi.”



“Serate come questa ci restituiscono la faccia più bella e pulita della partecipazione democratica – dichiara il Presidente del Consiglio Comunale Domenico Attanasi – negli occhi delle ragazze e dei ragazzi che compongono il mosaico bellissimo di questa Assise si legge chiara la voglia di contribuire alla costruzione del futuro e, da oggi, lo potranno fare in veste istituzionale. Alla mia omologa Gianfranca Marchetti auguro di gestire con saggezza i lavori dell’aula, non rinunciando a dare il proprio contributo come Consigliera.”



Alla seduta era presente anche il promotore principale dell’iniziativa, l’Assessore alla Pubblica Istruzione Sergio Tatarano.



“Non era mai successo a Francavilla che ragazze e ragazzi in una fascia di età dagli 8 ai 13 anni trovassero uno spazio per discutere di politica – dichiara l’Assessore alla Pubblica Istruzione Sergio Tatarano – A loro il compito di utilizzare correttamente lo strumento di partecipazione più innovativo e dirompente tra quelli previsti nella nostra Città, potenzialmente in grado di migliorare la vita di tutta la comunità fornendo soluzioni da una prospettiva nuova.”