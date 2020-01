Bari - LOGARITMI, la provocazione della Scienza 27-28-29 gennaio 2020 26/01/2020 LOGARITMI, la provocazione della Scienza

27-28-29 gennaio 2020



Giunge alla 4a edizione il convegno Logaritmi, la provocazione della Scienza, organizzato dal liceo scientifico “G. Salvemini” di Bari, con i patrocini di Regione Puglia, Comune di Bari, UniBa, Politecnico di Bari, Seminario di Storia della Scienza, Piano Nazionale Lauree Scientifiche, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Il tema di quest’anno è il rispetto del Pianeta: “Ambiente e territorio: polisemia di una crisi”. Conferenze, workshop, film, libri, suoni per gli studenti del liceo ma anche per la Città: saranno infatti sedi degli eventi il Liceo Salvemini, il DISUM e il Dipartimento di Fisica dell’Università di Bari.



Tra gli ospiti nomi della società civile e della ricerca scientifica internazionale e nazionale: Michele Laforgia (magistrato), Alessandro Marescotti (ambientalista impegnato nella vicenda ILVA), Patty L’Abbate (Senatrice), Elio Sannicandro (Città Metropolitana Bari), Giorgio Assennato (UniBa, ex direttore ARPA Puglia), Tommaso Ariemma (filosofo e divulgatore scientifico), ricercatori quali Sandra Lucente (UniBa), Gian Italo Bischi (Università di Urbino), Alberto Giraudo (Sorbona, Francia), Monica Saavedra (University of Surrey), Silvia Trini Castelli (ISAC, CNR Torino), Lucia Martinelli (Direttrice MUSE di Trento), Sebastiano Stramaglia (UniBa), Silvio Gualdi (Società Italiana per le Scienze sul Clima)e molti altri.

Log@Ritmi sarà affiancato da due eventi – spettacolo: il Concerto per la Terra (27 gennaio ore 18,00, Auditorium) e la conferenza-spettacolo “A qualcuno piace caldo” (auditorium, 29 gennaio, ore 18,00)