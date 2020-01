Immagine: © Egidio Magnani 31 gennaio - “Memorie”: l’Orchestra sinfonica metropolitana in concerto a Ruvo di Puglia e a Bitonto 31/01/2020 Venerdì 31 gennaio, alle ore 21.00, nella Cattedrale di Ruvo di Puglia, l’Orchestra sinfonia metropolitana si esibirà in un concerto dal titolo “Memorie” diretto dal maestro Vito Clemente e con la voce recitante di Antonietta Cozzoli.

In programma l’esecuzione dei seguenti brani: Elegia di Vittorio Pasquale, Sinfonia Concertata (Revisione a cura del Centro Studi Traetta) di Filippo Traetta, Preghiera alla Vergine di Pasquale La Rotella (Revisione a cura del Traetta Opera Festival) e Memorie di Vincenzo Anselmi.



Il concerto, nell’ambito dell’iniziativa l’Orchestra della Città metropolitana di Bari incontra il Traetta Opera Festival di Bitonto in collaborazione con Memento, sarà replicato il 1 febbraio, alle ore 20.30, nel Teatro Traetta di Bitonto e il 3 febbraio, alle ore 20.00, nella Chiesa matrice di Mariotto (Bitonto).



Tutti i concerti sono ad ingresso libero.