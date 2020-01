31 gennaio - Lì dentro non c'è un ragazzo grande la commovente storia di Alberto nel libro di Luigi Colitta - Neviano 31/01/2020 Venerdì 31 gennaio 2020 alle ore 18.30, Palazzo Renna (Via Arciprete Napoli 10) a Neviano, sarà presentato il libro di Luigi Colitta dal titolo “Lì dentro non c’è un ragazzo grande”, edito da Edizioni Esperidi. È la storia di Alberto, giovane promessa del calcio e ragazzo di straordinarie doti umane che nel 2008 vola in cielo a causa di una Leucemia.



Dopo i saluti del sindaco Silvana Cafaro, interverranno: don Massimo Cala parroco di Sannicola, Mimino Carpentieri allenatore, Claudio Martino editore, Cristina Petrelli di AIL Salento. Renato Moro capo redattore de’ Il Nuovo Quotidiano di Puglia dialogherà con l’autore. La serata è organizzata da “Inventiamo eventi”, con il patrocinio del comune di Neviano, in collaborazione con libreria Cielo e Terra.



L’autore: Luigi Colitta (Galatone 1960), sposato, tre figli, lavora presso i “Supermercati Potenza”. Diplomato presso l’I.T.I.S. “E. Fermi” di Lecce, ha una passione per l’Inter; tra il 2007 e il 2011 è stato il presidente del club neroazzurro “D. Cosma” di Galatone. Luigi ha anche un’altra passione, suo figlio Alberto che, nel 2008, appena quindicenne, gli viene strappato a causa di una leucemia. Il dolore è immenso ma forte e grande è la volontà di far conoscere la storia di quel figlio speciale, speciale per lui, per la sua famiglia ma anche per chi lo ha conosciuto e addirittura per chi ne ha sentito solo parlare.



Il libro. Quando Alberto si ammala di leucemia il mondo di Luigi e Pina, suoi genitori, crolla.



La sofferenza non si misura negli anni che passano, nelle preghiere mormorate o urlate, nel conforto degli amici. Luigi un giorno inizia a scrivere, di notte, di nascosto. Il suo è un fiume in piena di ricordi splendidi come il sorriso del figlio e tenaci come la sua volontà a non mollare mai. Gli giungono voci di stima che diventano lettere - racchiuse in questo libro - di quanti hanno conosciuto Alberto ma, incredibilmente anche di coloro che ne hanno sentito parlare, di quelli che lo hanno visto sostenere le terapie, di coloro che lo hanno incrociato per un attimo. La scrittura diventa condivisione e la condivisione diventa un dono. Così le pagine escono fuori dal cassetto di Luigi, Alberto non c’è ma la sua vita, invece, “c’è”. Ancora.





Luigi Colitta, “ Lì dentro non c’è un ragazzo grande”

pp. 224, (14 immagini colore), ISBN 978-88-94857-71-9, 13.00 €

Edizioni Esperidi, Novembre 2018