Archeo tour a Canosa nei prossimi week end 31/01/2020 Domenica 2 e 16 Febbraio, alle ore 10.30, la Fondazione archeologica canosina, la Tango Renato-servizi per l’archeologia e il turismo e l’ass. Amici dell’archeologia organizzano la passeggiata archeologica"Archeo tour"



Il percorso seguirà le seguenti tappe:

• Domus romana di Colle Montescupolo, tipico esempio di residenza dell’età augustea articolata

secondo lo schema italico ad atrio, dove, sono esposti tipici abiti dell’età romana, realizzati dalla

Prof.ssa Elena Di Ruvo.

• Ipogeo Scocchera B (III-II sec. a.C.); emblema dell’età dauna, nel quale furono rinvenuti vasi a

figure rosse, una corazza anatomica in bronzo e un elmo celtico, probabile trofeo di guerra.

• Museo archeologico Nazionale di Canosa di Puglia

• il Mausoleo di Marco Boemondo d’Altavilla (XII sec.), simbolo dell’ età normanno-sveva (XI sec.

d.C.-XII sec. d.C.) ed eterna dimora del principe Boemondo d’Altavilla , eroe della I Crociata e zio di

Federico II.

Per ulteriori informazioni e per la prenotazione obbligatoria, si rimanda all’utenza 333 8856300 ed alla pagina Facebook della Fondazione Archeologica Canosina. A fine percorso sarà possibile degustare le tipicità canosine presso i ristoranti aderenti all’iniziativa.