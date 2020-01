A FAGGIANO (Taranto) IL COMUNE ACQUISTA PINETA E COLLINA GRAZIE A FONDI REGIONALI. 30/01/2020 EMILIANO, BORRACCINO E CARDEA: “DA OGGI ABBIAMO UN BOSCO”







link video Emiliano:

http://rpu.gl/NDchM



link video Borraccino

http://rpu.gl/GgeUN



link video sindaco Cardea

http://rpu.gl/XdWoA



link video video Comune di Faggiano sulla pineta

http://rpu.gl/X2caW







“È una bella giornata di felicità per tutta la Puglia e per Faggiano. Siamo qui per questa festa, la festa del bosco. Spesso ho sentito dire da uomini politici “adesso abbiamo una banca, abbiamo questo, abbiamo quell’altro… Invece noi oggi possiamo dire “‘adesso abbiamo un bosco’”.



Lo ha detto il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano questa mattina a Faggiano (Ta) con l’assessore allo Sviluppo economico Mino Borraccino e il sindaco di Faggiano Antonio Cardea, dove ha partecipato a un incontro con le scolaresche e le associazioni sull’acquisto della pineta e del dosso collinare adiacenti all’abitato da parte del Comune con fondi regionali. L’intera area comprende una cava e un pezzo di collina.



“Ci siamo comprati un bosco, ce lo siamo comprati con la comunità di Faggiano che lo ha tanto voluto - ha detto Emiliano - Quando il sindaco mi ha chiamato per dirmelo, mi sono quasi commosso: lui ha avuto la capacità di interpretare la poesia di questa comunità, che evidentemente sentiva il bisogno di prendersi la responsabilità della Pineta, di gestirla direttamente e di viverla. Noi cercheremo di dare una mano anche in futuro al Comune di Faggiano”.



La Regione Puglia ha finanziato l’acquisizione da privati con 195mila euro: era un provvedimento atteso da oltre quarant’anni per restituire al patrimonio pubblico un luogo vicino al centro e molto frequentato.



“L’evento non è eccessivo definirlo di rilevanza storica” ha detto l’assessore Borraccino secondo cui l’acquisizione pubblica della pineta da parte del Comune “è la conclusione di un percorso che va avanti da molto tempo e che ho seguito personalmente con il supporto determinante del Presidente, Michele Emiliano. Questi temi non vanno sottovalutati, soprattutto nella nostra provincia già ferita dal punto di vista ambientale a causa dell’industrializzazione. Non c’è più tempo da perdere, abbiamo il dovere di creare tutte le condizioni possibili per preservare la nostra terra e consegnarla fruibile alle generazioni future.

Ringrazio il Presidente Emiliano per l’impegno mantenuto con la comunità di Faggiano, che assume un significato importante in questo momento storico, perchè dà fiducia ad una provincia che vuole valorizzare il proprio territorio puntando sulle bellezze naturalistiche, paesaggistiche, ambientali che non possono, e non devono, essere “soffocate” da particolari appetiti.

È stato fantastico l'entusiasmo dei ragazzi della scuola. È importante trasmettere loro il rispetto per l’ambiente e i modelli di sviluppo sostenibili, basati soprattutto sull’utilizzo delle energie rinnovabili e sull’economia circolare.

La Regione Puglia sta già lavorando in questa prospettiva. È fondamentale che i ragazzi assumano questo impegno come elemento centrale della loro vita, come insegna Greta Thunberg, la giovane studentessa svedese, nata nel 2003, che sta sensibilizzando, alla tutela dell’ambiente, le giovani generazioni e che sta reclamando politiche e comportamenti sostenibili da parte di chi oggi detiene posti di responsabilità nel mondo”.



“Oggi abbiamo scritto una bella pagina della storia del nostro comune – ha detto il sindaco Cardea – grazie all’impegno della Regione Puglia, dell’assessore Borraccino e soprattutto del presidente Emiliano. Ci onora diventare proprietari di un dosso collinare finanziandocelo interamente. Quindi un grazie di cuore alla Regione Puglia. La mia comunità oggi festeggia questo avvenimento che significa sviluppo, economia ma soprattutto rispetto dell’ambiente in un’area martoriata della Regione”.



Grazie all’impegno finanziario della Regione Puglia, questa caratteristica pineta, un bene paesaggistico che ha un’estensione complessiva di circa 148 ettari e presenta un’ampia e pregevole varietà di specie naturalistiche, potrà essere adeguatamente valorizzato. L’incontro si è tenuto nella scuola media Skanderbeg ed è stato introdotto dai saluti della Dirigente Scolastica dott.ssa Annarita Vozza. Ha partecipato anche l’assessore all’Ambiente del Comune di Faggiano, Piera Fragnelli.