Immagine: © ©-Ilenia-Tesoro 1 febbraio - IL BATTERISTA E COMPOSITORE SALENTINO DARIO CONGEDO AL TEATRO COMUNALE DI NOVOLI (LE) 01/02/2020 Sabato 1 febbraio - ore 21

Teatro Comunale

Piazza Regina Margherita, 12 - Novoli (Le)

Ingresso 6 euro

Info e prenotazioni

3282862885 - 3403129308

3277372824 - 3200119048



Sabato 1 febbraio (ore 21 - ingresso 6 euro - info e prenotazioni 3282862885 - 3403129308 - 3277372824 - 3200119048) al Teatro Comunale di Novoli, in provincia di Lecce, il batterista e compositore salentino Dario Congedo presenterà il suo nuovo album “Don’t quit” prodotto dall’etichetta Workin' Label distribuito nei negozi da Ird e nei digital store. Sul palco, insieme a Dario Congedo, ci saranno anche Dorian Dumont (piano) e Federico Pecoraro (basso elettrico), musicisti che hanno partecipato alla registrazione degli otto brani inediti contenuti nel disco, tra jazz contemporaneo europeo e avanguardia.



Dopo aver escluso l’idea del trio jazz nei suoi due precedenti lavori come band leader ("Nàdan" del 2009 e "Calligrafie" del 2013), Dario Congedo decide di approcciarsi al nuovo disco con una delle formule più utilizzate in ambito jazz: il trio composto da un pianista, un bassista/contrabbassista e un batterista. Un particolare universo a sé, un mondo dove ciascun musicista è ugualmente esposto, dove l’interplay regna sovrano, suggerendo melodie e territori armonici. “Il mio desiderio - dichiara Dario Congedo - è di raggiungere l’ascoltatore al di là delle definizioni musicali di genere”. Dont’ quit, il titolo dell’album, è anche il nome della prima traccia, utile a segnare la rotta d’ascolto nonché esplicito invito a “non mollare”, a non smettere, a continuare a cercare se stessi, spronando alla crescita e al cambiamento.



Ogni brano, in generale, rappresenta un momento introspettivo dedicato alla conoscenza di sé: l’osservazione del proprio mondo interiore che crea la realtà circostante, attraverso difficoltà ed esperienze di vario genere. Il concerto è organizzato da Workin' Label nell'ambito della Stagione di Teatro, musica e danza del Teatro Comunale promossa dalla Residenza teatrale Passi Comuni di Factory Compagnia transadriatica e Principio Attivo Teatro con Regione Puglia, Teatro Pubblico Pugliese e Comune di Novoli.



La Stagione proseguirà con Il Misantropo di Francesco Niccolini per la regia di Tonio De Nitto, coprodotto da Factory compagnia transadriatica e Accademia Perduta Romagna Teatri (domenica 9 febbraio), Mozioni ed emozioni di e con Salvatore Cosentino affiancato al pianoforte da Carla Petrachi (sabato 15 febbraio), l'anteprima regionale de Il Figlio che sarò, nuova produzione di Principio Attivo Teatro con la regia di Fabrizio Saccomanno (sabato 22 febbraio), Zigulì con adattamento e regia di Francesco Lagi prodotto da Fondazione Sipario Toscana e Teatrodilina (sabato 7 marzo), Don Chisciotte - Tragicommedia dell'arte di e con Michele Mori e Marco Zoppello di Stivalaccio teatro e Teatro Stabile del Veneto (sabato 14 marzo), Schiaparelli life di Carlo Bruni per Casa degli Alfieri e Teatro di Dioniso (sabato 28 marzo), Il corpo di totò di e con Marco Manchisi (domenica 5 aprile), Aspettando il telegramma di Allan Bennet, uno spettacolo del Teatro dell'Elfo firmato e interpretato da Luca Toracca (venerdì 24 aprile) e Zeba Produzioni con Graces di e con Silvia Gribaudi (sabato 2 maggio). Ultimo appuntamento sabato 16 maggio con Strangers in the world - Spettacolo, concerto e viaggi tra suoni e immagini dal mondo di Paolo De Falco.