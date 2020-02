8 febbraio - Concerto “Musica D'amare” - Bitonto (Bari) 08/02/2020 POLO MUSEALE DELLA PUGLIA

Sabato 08 febbraio 2020 alle ore 17.30 presso la Galleria nazionale della Puglia “Girolamo e Rosaria Devanna”, sarà presentato il concerto “Musica D'amare”.

Giovani musicisti eseguiranno brani musicali per pianoforte, violino, flauto, clarinetto, tromba e sassofono tratti dal repertorio di artisti come Antonio Vivaldi, Johann Pachelbel, Ludwigvan Beethoven, Franz Joseph Haydn, Sergej Sergeevič Prokof'ev.

La guida all’ascolto sarà curata da Nicola Cotugno.



Si ricorda al pubblico che la partecipazione all’evento è gratuita.

Per informazioni:

Tel.: +39 080 099708,

E-mail: pm-pug.gallerianazionaledellapuglia@beniculturali.it

Galleria Nazionale della Puglia “Girolamo e Rosaria Devanna”

Via Giandonato Rogadeo, 14-70032 Bitonto

Tel.: +39 080 099708

E-mail: pm-pug.gallerianazionaledellapuglia@beniculturali.it

Facebook: Galleria Nazionale della Puglia “G. e R. Devanna”

Instagram: GalleriaNazionaleDellaPuglia