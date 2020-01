Cus Bari Calcio a 5 inizia bene il girone di ritorno e si prepara al derby 31/01/2020 Venerdì 24 gennaio al Paladisfida di Barletta si è disputata la gara tra l’Eraclio C5 e il Cus Bari, quindicesimo match del campionato C2 girone A di Calcio a 5, prima esterna per i biancorossi in questo girone di ritorno da poco iniziato.



I baresi hanno confermato la buona condizione fisica già dai primi minuti di gioco. Francesco Sicilia è andato a segno al 7’, a seguito di un assist di Sardella. Al 24’ Francesco Castro mette dentro a seguito di un calcio di punizione indiretto e grazie a una deviazione avversaria. Nel finale Bardaro con una bella azione corale firma il 3-0.



Nel secondo tempo è sempre il Cus a gestire la partita. Al 39’ è arrivato anche il quarto gol barese con la coppia Colonna-Bardaro e la dodicesima rete stagionale di quest’ultimo, capocannoniere della squadra. In vantaggio, il Cus successivamente si è mantenuto, forse troppo. Infatti sul finale è arrivato il goal dei padroni di casa, con il laterale Allegretti.



Senza sosta però il Cus, portati a casa i tre punti e stabile a secondo posto, a quota trentasei, dietro di una sola differenza dall’Alta Futsal, è già al lavoro per preparare il prossimo match, il derby con i cugini del Cus Foggia, diretti inseguitori della squadra biancorossa, che si terrà a Bari il 1° febbraio alle 16.

“I ragazzi sono abbastanza carichi – ha commentato il mister Raffaele Colaianni -. Martedì abbiamo fatto un ottimo allenamento in vista del match di sabato. Questa sarà una partita molto delicata in virtù della loro classifica. Sarà sicuramente una partita dura e intensa, per la quale ci dovremo impegnare tanto per riuscire a fare bottino pieno”.



La squadra dauna infatti segue in classifica al terzo posto con trentadue punti, imbattuta da otto gare forte di un secco 5-0 inflitto alla formazione di Ruvo arriverà nel palazzetto di Lungomare Starita pronta per sbaragliare i padroni di casa. Si preannuncia una partita tutta da seguire!