SIGLATO CON LE PARTI SOCIALI L’ACCORDO PER LA MOBILITÀ DEI LAVORATORI LICENZIATI NELL’AREA INDUSTRIALE DI TARANTO 31/01/2020 SIGLATO CON LE PARTI SOCIALI L’ACCORDO PER LA MOBILITÀ DEI LAVORATORI LICENZIATI NELL’AREA INDUSTRIALE COMPLESSA DI TARANTO

Leo: “Accordo raggiunto con la piena soddisfazione di tutti”



È di ieri la sottoscrizione dell’accordo per il proseguimento della mobilità in deroga, per il 2020, riservata ai lavoratori licenziati da imprese operanti nell’area di crisi industriale complessa di Taranto che comprende anche, Crispiano, Massafra, Montemesola e Statte.



L’assessore all’Istruzione, alla Formazione, al Lavoro, Sebastiano Leo, ha lavorato con le parti sociali per giungere a un accordo ampio, condiviso e che dia certezze ai lavoratori investiti dalla crisi del’ex Ilva. Hanno siglato l’accordo con la Regione Puglia: Fim Cisl, Abi Puglia, Confprofessioni Puglia, Ugl Puglia, Fiom Bari, Uil Uilm Taranto, Uil Bari, Confartigianato Puglia, Cisl Puglia.



“La crisi dell’ex Ilva ha determinato tanta incertezza – afferma l’assessore Leo – per questo l’attenzione della Regione è altissima. Con questo accordo i lavoratori di quell’area, che hanno perso il posto di lavoro, possono avere un sostegno, anche per tutto il 2020. Sono soddisfatto di questo accordo che ha visto tutti in sintonia, concentrati sull’obiettivo di tutelare questi lavoratori e le loro famiglie. Sull’ex Ilva l’amministrazione regionale è fortemente impegnata a non lasciare soli i territori”.



I lavoratori devono essere beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga alla data del 01 gennaio 2020 in conseguenza di un licenziamento operato da un’impresa avente unità operativa ubicata in uno dei comuni di Taranto, Crispiano, Massafra, Montemesola e Statte appartenenti all’area di crisi industriale complessa di Taranto. Il trattamento di mobilità ordinaria o di mobilità in deroga di cui i lavoratori devono risultare beneficiari alla data del 01 gennaio 2020 deve avere scadenza entro il 30 dicembre 2020.



I lavoratori in possesso dei requisiti e interessati a beneficiare dell’indennità di mobilità in deroga devono indirizzare domanda alla Regione Puglia presentandola ai Centri per l’Impiego utilizzando l’apposita piattaforma online disponibile sul sistema informativo lavoro Sintesi, che sarà attivata,, a breve. Le domande devono essere inviate entro 60 giorni dalla scadenza del precedente trattamento di mobilità ordinaria o in deroga, a pena di decadenza. Per i lavoratori che abbiano cessato la precedente prestazione nel periodo di tempo che intercorre fra il 01 gennaio 2020 e la data di pubblicazione sul BURP della delibera di Giunta regionale di ratifica dell’Accordo appena siglato, il termine per la presentazione della domanda decorre dalla data di pubblicazione sul BURP della delibera.



Per ottenere il beneficio i lavoratori non devono aver avuto rapporti di lavoro nel periodo compreso tra la data di scadenza del precedente trattamento di mobilità ordinaria o in deroga e la data di presentazione della domanda di mobilità in deroga 2020.



Sulla base delle domande pervenute, la Regione Puglia invia al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali gli elenchi dei potenziali beneficiari unitamente a tutte le informazioni richieste, ai fini della valutazione della sostenibilità finanziaria.



Le autorizzazioni al trattamento di mobilità in deroga saranno rilasciate solo previa valutazione positiva della sostenibilità finanziaria da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande e fino alla concorrenza delle risorse disponibili. L’elenco delle autorizzazioni sarà trasmesso all’INPS per gli adempimenti di competenza.