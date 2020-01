CARNEVALE DI PUTIGNANO 2020: TRA MUSICA E DIVERTIMENTO, VOCODER DÀ IL VIA AI FESTEGGIAMENTI 31/01/2020 Aspettando la Festa dell’Orso (domenica 2 febbraio) fervono i preparativi per la prima sfilata (domenica 9 febbraio)



La selezione musicale di Vocoderha acceso di energia e divertimento il Giovedì delle Vedove. Uno dei Giovedì del Carnevale di Putignano che, come da tradizione, segna l’avvicendarsi della festa più allegra e colorata di Puglia.



Nel cuore del borgo antico, in una piazza Plebiscito gremita di ragazzi, protagonista è stato il sano divertimento all’insegna della musica, tra giochi di luci e sonorità house-funky-80’ selezionate dai dj Jndn e Gioal, e non solo. Perché il giovedì appena trascorso è stato anche all’insegna della cultura con “Le chiacchiere del giovedì”, il programma radiofonico a cura di Radio JP dedicato ai personaggi della tradizione del Carnevale putignanese. Ospite della scorsa puntata (riascoltabile su www.radiojp.it) è stato Luca Bianco, direttore artistico della compagnia teatrale Hybris. Compagnia che si prepara a portare in scena la tradizionale, suggestiva e attesissima Festa dell’Orso.



L’appuntamento è per domenica 2 febbraio, giorno della Candelora. Per questa edizione l’Orso vestirà i panni dell’inquinatore agricolo per eccellenza: il Glifosato. Al centro di numerosi dibattiti sui danni alla salute degli umani, oltre che dell’intera Terra, è protagonista nell’accesa battaglia che vede gli alberi di ulivo vittime del repentino disseccamento e conseguente abbattimento. A dargli la caccia e stanarlo nelle vie del centro storico un corteo di “xylelle fastidiose”. L’Orso dovrà difendersi e proclamare il consueto oracolo meteorologico. Il corteo, con partenza alle ore 19:30 da via Matteotti, percorrerà corso Garibaldi, corso Vittorio Emanuele, via forno Mongelli, via S. Maria e via Mulini per arrivare in piazza Plebiscito. In occasione della Festa dell’Orso, il Museo Civico “Principe Guglielmo Romanazzi Carducci di Santo Mauro” sarà visitabile con tariffa ridotta di 3€ adulti, la mattina dalle 10:00 alle 12:00 e il pomeriggio dalle 16:00 alle 20:00.



Intanto, a poco più di una settimana dal primo appuntamento con i giganti di cartapesta, nelle botteghe della creatività putignanese fervono i preparativi. Tra pennelli e colori, colla e carta che tra le mani degli artigiani putignanesi diventa “viva”, Putignano è pronta per stupire e allietare le sfilate del 9, 16, 23 e 25 febbraio e la grande festa della pentolaccia del 29 febbraio.