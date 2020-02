3 febbraio - “I Libri e la Città - Conversazione con Gianrico Carofiglio" a Bari 03/02/2020 Gianrico Carofiglio incontra i lettori baresi

al San Paolo conversazione su città e libri



Lunedì 3 febbraio alle 18 il nuovo evento della Rete Civica Urbana “Kilim” in collaborazione con la rete Bari Social Book. Lo scrittore sarà ospite al Centro Multimediale Karol della Fondazione Giovanni Paolo II. “Mi ha sempre affascinato l’idea che le parole abbiano il potere di produrre trasformazioni”



Gianrico Carofiglio faccia a faccia con i lettori della periferia di Bari, in un momento di riflessione e di condivisione sull'importanza dei libri, della cultura e sul potere delle parole. “I Libri e la Città - Conversazione con Gianrico Carofiglio" è il nuovo evento della Rete Civica Urbana (RCU) “Kilim” San Paolo-Stanic-Villaggio del Lavoratore in programma lunedì 3 febbraio alle 18 nel Centro Multimediale Karol della Fondazione Giovanni Paolo II onlus (via Marche 1, Quartiere San Paolo, Bari). L’appuntamento, organizzato in collaborazione con la rete Bari Social Book, è ad accesso gratuito con prenotazione obbligatoria al numero 080.975.87.50.

L'incontro con Carofiglio si terrà in un luogo fortemente simbolico come il Centro Multimediale Karol, impegnato da anni a proporre occasioni di confronto, crescita culturale e inclusione sociale al San Paolo di Bari coinvolgendo sia la comunità del quartiere sia quella dell’intera città. “Mi ha sempre affascinato l’idea - sostiene Carofiglio - che le parole, cariche di significato e dunque di forza, nascondano in sé un potere diverso e superiore rispetto a quello di comunicare, trasmettere messaggi, raccontare storie. L’idea, cioè, che abbiano il potere di produrre trasformazioni, che possano essere, letteralmente, lo strumento per cambiare il mondo”. E proprio dal suo pensiero nasce l'incontro del 3 febbraio: un momento di riflessione e condivisione sull'importanza delle parole, dei libri, della cultura quali agenti di trasformazione e crescita sociale. “In questa direzione - sostengono gli organizzatori - promuovere occasioni di questo tipo e prendersi cura di luoghi come biblioteche, librerie e centri multimediali in territori carenti in termini di opportunità, non può che essere la strategia vincente per cambiare il mondo". L’incontro sarà introdotto da Stefania Monopoli, responsabile del Centro Multimediale Karol.



La conversazione con Gianrico Carofiglio rientra nel programma di attività invernali della RCU “Kilim” che prevede fino a febbraio appuntamenti nei quartieri San Paolo, Stanic e Villaggio del Lavoratore. Si può partecipare alla realizzazione di film, utilizzare un simulatore di guida per comprendere i rischi dell’uso di alcol e droghe, raccogliere le olive a Lama Balice e partecipare a feste di quartiere. Quattro mesi in cui 11 associazioni e cooperative di quartiere organizzano 14 eventi nell’ambito del programma finanziato dal Comune di Bari.



La RCU “Kilim” prende il nome dal tipico tappeto orientale per rappresentare l'intreccio di diverse realtà ed esperienze che creano un unico disegno, quello appunto della rete civica. Il programma RCU - Reti Civiche Urbane mira a rafforzare l’identità territoriale e il capitale sociale dei quartieri della città di Bari attraverso l’attivazione e la promozione di processi di partecipazione comunitaria. Il Comune di Bari ha suddiviso la città in 12 reti civiche, assegnando un budget a ciascuno sulla base di parametri demografici e socio-economici. Il progetto è finanziato con fondi POC Metro (Programma Operativo Complementare al PON “Città Metropolitane” 2014 – 2020).