Ruvo di Puglia - “Leggo e mi emoziono” Laboratorio di condivisione delle emozioni 03/02/2020 “Leggo e mi emoziono”



Laboratorio di condivisione delle emozioni

7 - 14 - 21 febbraio 2020

Scuola Cotugno – Carducci – Giovanni XXII



Sempre più spedito il cammino del progetto di promozione della lettura “Ruvo di Puglia - città di LiberEroi e LiberAttori” con ricche e variegate proposte per cittadini di tutte le età. Realizzato dal Comune di Ruvo di Puglia, con il finanziamento del Mibac Centro per il Libro e la Lettura, attraverso l’affidamento all’Associazione Calliope che lo implementa in collaborazione con la rete del Patto per la lettura costituitasi nel dicembre del 2017.



In folio Associazione Culturale propone un percorso laboratoriale articolato in tre incontri della durata di 2 ore circa ciascuno, nel quale la lettura diventa momento e strumento per sentire, elaborare e socializzare le emozioni. I testi diventano veicolo di connessioni generative di nuovi modi di essere in relazione.



Il libro diventa compagno d’emozione e la lettura crea ponti relazionali nella libera espressività di ognuno, in un clima accogliente e rispettoso di ogni differenza. L’idea è quella di rendere parola le emozioni attraverso letture e immagini. L’importanza del lavoro intorno alla parola letta, ascoltata, rielaborata, anche attraverso l’esperire di ognuno, guideranno questo laboratorio che si propone la facilitazione dell’incontro e del confronto tra il sé e l’altro attraverso il libro.



Il laboratorio è gratuito ed è realizzato in un gruppo classe della Scuola Secondaria di I grado Cotugno – Carducci – Giovanni XXII di Ruvo di Puglia.



Conduce il laboratorio Mariastella Di Bari, Psicologa