Lecce - Juperiferie-teatro vivo nel sociale presentato oggi nella Casa circondariale di Lecce. 03/02/2020 JUMPERIFERIE – teatro vivo nel sociale

Il teatro diventa un potente strumento per connettere il “dentro” e il “fuori”





Presentato il 3 febbraio, nella Casa Circondariale di Lecce, JUMPERIFERIE – teatro vivo nel sociale, progetto promosso da Assessorato all'industria turistica e culturale della Regione Puglia e Teatro Pubblico Pugliese in partnership con AMA-Accademia Mediterranea dell’Attore, Casa Circondariale di Lecce, Compagnia teatrale Petra, #reteteatro 41, Arci Lecce, Mecenate 90, Officina Creativa, Comune di Lecce, Comune di Lequile, Comune di Melpignano. JUMPERIFERIE è sostenuto da PERIFERIE AL CENTRO, intervento di inclusione culturale e sociale della Regione Puglia.



Alla conferenza stampa di presentazione sono intervenuti: Loredana Capone, assessore all'industria turistica e culturale della Regione Puglia; Rita Russo, direttrice della Casa Circondariale “Borgo San Nicola” di Lecce; Marco Giannotta, vicepresidente del Teatro Pubblico Pugliese; Fabiana Cicirillo, assessore alla Cultura e alla Pubblica Istruzione del Comune di Lecce; Ivan Stomeo, sindaco del Comune di Melpignano; Antonio Spedicato, assessore alla Cultura del Comune di Lequile; Franco Ungaro, direttore di AMA-Accademia mediterranea dell’attore; Antonella Iallorenzi, attrice e pedagoga Compagnia Petra; Anna Caputo, presidente Arci provinciale Lecce; Luciana Delle Donne, Officina Creativa; Fedele Congedo, Associazione Mecenate 90.



Le organizzazioni partner hanno avuto modo già di lavorare insieme per la realizzazione di attività formative/educative rivolte a fasce sociali marginali e di produzioni artistiche di rilevante qualità.





• Jumperiferie – teatro vivo nel sociale / OBIETTIVI



Le periferie ci sono e sono piene di vita. Ciò che manca sono lo sguardo su di loro, un’attenzione dedicata, una considerazione libera da pregiudizi, che non genera necessariamente negatività ma è anche portatrice di valori e bellezza. Obiettivo del progetto è l’implementazione di un percorso teatrale che duri nel tempo, che contribuisca a rigenerare luoghi e persone.

JUMPERIFERIE lega periferia sociale e periferie urbane connettendo beneficiari, metodologie di lavoro, valori ed esperienze.

Il teatro diventa così un potente strumento per connettere il “dentro” e il “fuori", straordinaria occasione per restituire dignità e fiducia a chi vive ai cosiddetti margini, espressione individuale e collettiva, scambio umano, superamento di barriere, dialogo con chi sembra essere lontano, confinato in un altrove anonimo.



• Jumperiferie – teatro vivo nel sociale / ATTIVITÀ



Nella Casa Circondariale di Lecce si svolgerà un’attività laboratoriale stabile per detenuti fino a 35 anni di età, sulla base di esperienze maturate negli anni passati dalla compagnia Petra nelle Case circondariali di Matera e Potenza.

Nella Casa Circondariale di Lecce verranno inoltre portati due spettacoli, HUMANA VERGOGNA, coproduzione realizzata fra #reteteatro41 e Fondazione Matera-Basilicata 2019 (con debutto nel carcere di Matera) nell’ambito del programma culturale di Matera 2019 Capitale Europea della Cultura e lo spettacolo PUPE DI PANE, prodotto da AMA – Accademia Mediterranea dell’Attore. Per l’occasione le porte della Casa Circondariale verranno aperte al pubblico esterno di giovani e adulti.



Nel quartiere 167/B di Lecce, dove AMA e Arci Lecce hanno già realizzato progetti formativi, partecipativi e di spettacolo, e nei Comuni partner, saranno organizzati eventi culturali e laboratori di arte urbana che coinvolgeranno residenti nel quartiere, studenti dell’Istituto Comprensivo Stomeo-Zimbalo e ragazzi migranti beneficiari dei progetti SPRAR della cooperativa sociale Arci.



Le attività di quartiere si raccorderanno anche con il progetto ASTEROIDE 167/B (capofila il Liceo Scientifico Banzi di Lecce con i partner Mecenate 90 e AMA) finanziato dal Mibact (bando Cultura Futuro Urbano), col quale si sperimenterà una filiera istituzionale di comunità educante.



Tutte le attività laboratoriali si concluderanno con delle presentazioni pubbliche delle performances realizzate dai partecipanti ai laboratori nei Comuni di Lecce (Casa Circondariale, quartiere 167/B) e Comuni di Lequile e Melpignano).