Bari - Mostra "9 itinerari x 100= architetture del '900" 04/02/2020 Spazio Murat

31 Gennaio - 23 Febbraio



Ingresso libero







Il volume è il risultato di una rilevante attività di schedatura del patrimonio architettonico regionale del Novecento da parte delle Sezioni Basilicata e Puglia del Do.co.mo.mo Italia, realtà radicate in un territorio antico, reso moderno dall'assimilazione di opere architettoniche del '900 che ne hanno interpretato in modo originale le caratteristiche identitarie.

La schedatura delle opere è uno strumento aperto e certamente implementabile, con cui ci si propone di conoscere e mettere in rete 100 architetture moderne di riconosciuta qualità. I valori di queste opere nel territorio, spesso riscontrabili in aspetti analoghi di altre architetture costruite in luoghi, tempi e circostanze differenti, ne escono potenziati rispetto a quelli individuabili attraverso l'autonoma considerazione delle singole opere.

La mostra è aperta al pubblico e fa parte del convegno di studi sulle architetture moderne del '900.





Tel. 0802055856

Mail: info@spaziomurat.it

www.spaziomurat.it