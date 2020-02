8 febbraio - Per Bari bel Cuore immagini e storie incontro sul tema Pubblicità d’autore in cartolina – Fra '800 e '900 08/02/2020 Sabato 8 Febbraio, alle ore 18,30, presso L’Eccezione – Cultura e Spettacolo di Puglia Teatro, a Bari, in Via Indipendenza 75, per la 45^ stagione artistica di Puglia Teatro, patrocinata dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, terzo appuntamento-spettacolo del ciclo di incontri dedicati a ‘Bari nel cuore – Immagini e storie’, a cura di Carmelo Calò Carducci e che questa volta avrà per argomento la “Pubblicità d’autore in cartolina – Fra Ottocento e Novecento”.



Nel tempo attuale, della comunicazione globale e della rapidità digitale, può essere “intrigante”, oltre che importante, riscoprire “tracce” che possano mutarsi in memoria al presente.

Nella nostra Città, a Bari, tra il 1900 e il 1950, la Civiltà dei Consumi si è espressa con messaggi “a dimensione d’uomo”, affidati, tra l’altro, alla carta stampata in generale e alle cartoline in particolare.

Non è sempre facile agganciare i documenti di tale comunicazione, ma non si tratta di un intento impossibile. Spiare all’interno di collezioni è uno dei modi utili.



Non si tratta di presumere completezza, anzi negli archivi dei collezionisti la incompletezza è una scelta voluta, motivata dal fatto che una ricerca, per essere viva, non debba prevedere la sua conclusione.

Guardando vecchie cartoline pubblicitarie di ditte e attività baresi si possono scoprire tasselli di un mosaico che faccia memoria di oggi senza tempo.



Accomandita Antonietta,… Elettra Fontana,… Fiera del Levante,… scarpe su misura e sanapiedi,… conserve La Rocca,… Gino Boccasile e la sua magica matita,… olio,… vino,…e poi: mobili, garage, regali, caramelle miracolose, colori, inchiostri, pavimenti-tappeto, trasporti,… perfino bellissima grafia,… scorreranno sullo schermo, proiettate a L’Eccezione di Puglia Teatro con le loro immagini.

Indizi di ANIMA…

del raccoglitore, di tutti noi, di Bari.