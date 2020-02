Immagine: © Statte [PHOTOGALLERY] Bari - Emiliano e Pisicchio su edilizia residenziale pubblica 730 alloggirealizzati , 5000 recuperati e ristrutturati 04/02/2020 EMILIANO E PISICCHIO: “LA CASA UN ELEMENTO CENTRALE DELLA POLITICA DELLA REGIONA PUGLIA. IN 4 ANNI INVESTIMENTI PER OLTRE 260 MILIONI DI EURO”

730 NUOVI ALLOGGI POPOLARI REALIZZATI

5MILA ALLOGGI RECUPERATI

400 NUOVI DA COSTRUIRE





link video Emiliano:

http://rpu.gl/Y5rDM



link video Pisicchio:

http://rpu.gl/nk1d0





730 alloggi pubblici realizzati, 5000 recuperati e ristrutturati e 400 nuovi da costruire: sono i numeri dell’edilizia pubblica della Regione Puglia presentati oggi dal Presidente Michele Emiliano e l’assessore alle Politiche abitative Alfonso Pisicchio, con il relativo stato d'attuazione.



“La casa è un elemento centrale della politica della Regione Puglia – ha dichiarato Emiliano – Crediamo che la casa sia un diritto delle persone, per questo continuiamo a investire in questo settore, in un’Italia in cui non c’è un orientamento preciso a rafforzare il patrimonio di edilizia pubblica. Ma fino a che tutti i cittadini pugliesi non vedranno affermato il diritto alla salute e alla casa, noi non ci fermeremo con queste politiche”.



“Le politiche abitative della Regione Puglia – ha detto Emiliano – hanno ricevuto una eredità di indirizzo politico molto pesante perché non c’era, fino a pochi anni fa, l’idea che bisognasse ricominciare a costruire e ad ammodernare il patrimonio pubblico in termini di alloggi. Noi abbiamo lavorato quattro anni per assistere coloro che, non avendo la possibilità di pagare un affitto o di comprare un immobile, hanno bisogno di case pubbliche per poter avere un’abitazione.



In questi anni abbiamo lavorato sulla realizzazione di 730 alloggi nuovi e ce ne saranno altri 400 (con un investimento approvato dalla Giunta qualche giorno fa di 40 milioni di euro di fondi regionali del programma dell’abitare sostenibile e solidale ndr) che saranno realizzati. Il meccanismo non si ferma mai perché con i soldi che le Arca incassano dagli affitti, il loro primo compito è soddisfare le liste che i Comuni compilano di coloro che hanno bisogno di una casa popolare”.



“Un altro dato importante – ha continuato Emiliano – è relativo agli alloggi recuperati che, ad oggi, sono circa 5mila. Alloggi mantenuti grazie alle entrate delle ARCA, entrate che purtroppo in gran parte devono poi essere utilizzate anche per pagare l'IMU ai Comuni. Ora, pur essendo stati i Comuni italiani saccheggiati dai governi nazionali, se noi riuscissimo ad ottenere con loro una minore tassazione, come avviene nei Comuni proprietari di case popolari che non pagano l’IMU, e quindi se riuscissimo a diminuire la pressione fiscale o ad azzerarla, noi potremmo costruire più case popolari e potremmo manutenerle ancora meglio”.



“La Regione comunque – ha concluso il Presidente - continuerà a investire con grande forza in questo settore perché pensiamo che l'edilizia popolare sia necessaria per calmierare i prezzi delle case anche privati e, più in generale, per assicurare e garantire il diritto alla casa delle persone”.



“In questi anni abbiamo programmato investimenti per oltre 260 milioni di euro – ha detto l’assessore Alfonso Pisicchio - perché riteniamo che le politiche abitative debbano essere in cima all'agenda politica. Abbiamo puntato non solo sul recupero del patrimonio edilizio esistente (attraverso interventi come efficientamento energetico ed eliminazione barriere architettoniche) ma anche sulla realizzazione del nuovo. Eliminare il disagio abitativo significa migliorare il contesto sociale e ridare dignità umana. E nonostante i continui tagli ministeriali abbiamo sempre confermato nell'ultimo triennio 15 milioni di euro all'anno per il fondo affitti, dando così sostegno alle tante famiglie in difficoltà”.



Il presidente Emiliano e l’assessore Pisicchio hanno annunciato che nell’ultima delibera di giunta regionale sono stati stanziati circa 80 milioni per le politiche abitative, di cui circa 40 per la costruzione di 400 nuovi alloggi, 18 per gli oneri di urbanizzazione e circa 20 milioni per l’edilizia sociale.



Sono intervenuti in conferenza stampa gli amministratori unici delle cinque Arca regionali che hanno tutti evidenziato anche un altro problema che grava pesantemente sui bilanci dell’Agenzia, oltre a quello del pagamento IMU e della scarsità di finanziamenti statali, e cioè quello della morosità.



Per Emiliano pagare l’affitto ad ARCA da parte dei cittadini beneficiari di alloggi popolari fa parte del circuito di solidarietà.



Per Cosimo Casilli, amministratore unico dell’ARCA Nord Salento “andrebbero responsabilizzati i cittadini, per abbassare gli indici di morosità. Noi abbiamo in questi anni sviluppato azioni incisive nei confronti dei morosi e abbiamo già visto un incremento degli introiti del 20% in questi ultimi tre anni. Anche per quanto riguarda l’IMU, l’ARCA Nord Salento paga il ben 67,8 degli introiti”.



Alberto Chiriacò, amministratore unico di ARCA Sud Salento, ha evidenziato come “il grande lavoro compiuto sia stato fatto sulla manutenzione. Un intero quartiere di Lecce è stato recuperato nel tempo e ristrutturato, mentre nell’ex Galateo, ex nosocomio di Lecce, ci sarà il più grosso intervento di social housing per diverse tipologie di utenza”.



Anche per Giuseppe Zichella, amministratore unico di ARCA Puglia Centrale, “stiamo gestendo 34 milioni di euro più altri due per l’efficientamento energetico di tutti gli alloggi popolari di Bari e della Bat. Abbiamo riqualificato interi quartieri, come Carbonara a Bari e San Valentino ad Andria”.



Donato Pascarella, amministratore unico di ARCA Capitanata, ha evidenziato come “al loro arrivo nel 2016, molti alloggi erano bloccati. Da allora sono stati sbloccati e consegnati 165 alloggi mentre nella nuova programmazione, ci sono 8 alloggi in fase di costruzione e altri 24 in fase di appalto, oltre a 150 alloggi già finanziati con delibera CIPE per 9 milioni di euro”.



Infine Vincenzo De Candia, amministratore unico di Arca Jonica, ha sottolineato “l’importo complessivo di 35 milioni di euro per la nuova costruzione di alloggi e per la manutenzione straordinaria in tutta la provincia di Taranto, molti già completati. In fase di progettazione esecutiva poi, che vedranno l’apertura dei cantieri entro l’anno, ci sono interventi di 17 milioni che prevedono una manutenzione straordinaria e di efficientamento energetico che coinvolgono 220 alloggi. Abbiamo interventi di nuova costruzione che rientrano nel CIS che prevedono opere per 25 milioni, una realizzazione di 220 alloggi sempre a Taranto. Nuove costruzioni sono previste anche a Manduria e per altri 19 milioni ci sono interventi previsti su Crispiano, San Giorgio Jonico e molti altri comuni tarantini”.





A) ATTIVITA’ DI PROGRAMMAZIONE ED ATTUAZIONE DI PROGRAMMI EDILIZI DI RECUPERO E NUOVA COSTRUZIONE A CURA DEI COMUNI E DELLE ARCA PER LA RIDUZIONE DEL DISAGIO ABITATIVO



L’Assessorato persegue la finalità di incrementare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata per rispondere al fabbisogno abitativo delle fasce sociali più deboli e allo stesso tempo provvedere al recupero del patrimonio esistente, di proprietà delle ARCA e dei Comuni, risalente in larga parte agli anni ’70, per il quale risulta indispensabile la verifica della sicurezza statica e il miglioramento dell’efficienza energetica, garantendo l’accessibilità ad ogni tipologia di utente.



1 – Procedura negoziale con le ARCA per l’individuazione degli interventi di riduzione del disagio abitativo a valere sulle risorse del POR PUGLIA FESR 2014 – 2020, Asse IV – Azione 4.1 e Asse IX – Azione 9.13. Fondi comunitari, statali e regionali

Con delibera di giunta regionale di luglio 2017 sono state definite le linee di indirizzo per l’attuazione degli interventi a valere sull’Azione 4.1 e sull’Azione 9.13 del POR Puglia FESR – FSE 2014 – 2020. In particolare è stata stabilita l’adozione di un approccio integrato per la riduzione del disagio abitativo, attraverso l’attuazione di interventi integrati sul patrimonio abitativo di edilizia residenziale pubblica consistenti nella ristrutturazione di alloggi, nel miglioramento dei livelli di efficientamento energetico, nella riduzione del rischio sismico ed eliminazione delle barriere architettoniche.



Nel mese di luglio 2017 si è dato avvio all’attività concertativo-negoziale con le ARCA pugliesi, individuate quali soggetti beneficiari, conclusasi con la presa d’atto, da parte della Giunta Regionale, avvenuta con DGR n. 555/2018, del Master Plan contenente le proposte di localizzazione e di intervento (recupero, efficientamento energetico ed abbattimento barriere architettoniche) per la riduzione del disagio abitativo per un importo complessivo di € 103.700.000,00 su un totale di n. 1.870 alloggi, così suddivisi:



€ 34.000.000,00 localizzati in favore di ARCA Puglia Centrale per interventi in Bari, Andria, Barletta e Trani su un totale di n. 884 alloggi;

€ 25.700.000,00 localizzati in favore di ARCA Capitanata per intervento nei Comuni di Foggia, San Severo, Lucera e Cerignola su un totale di n. 404 alloggi;

€ 17.000.000,00 localizzati in favore di ARCA Jonica per interventi nel Comune di Taranto su un totale di n. 172 alloggi;

€ 12.000.000,00 localizzati in favore di ARCA Nord Salento per interventi nel Comune di Brindisi su un totale di n. 143 alloggi;

€ 15.000.000,00 localizzati in favore di ARCA Sud Salento per interventi nel Comune di Lecce su un totale di n. 267 alloggi.



Ad oggi sono in fase di sottoscrizione i disciplinari per l’attuazione dei suddetti interventi.





2 - Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica - D.L. 28 marzo 2014, n. 47, art. 4 – convertito con modificazioni dalla L. n. 80 del 23 maggio 2014. Fondi statali



2.1 - Interventi per un importo fino a € 15.000 per alloggio:



Della somma di € 3.233.529,47 complessivamente erogata dal MIT per le annualità 2014-2015-2016-2017, sono stati attualmente spesi € 2.652.811,91 per la realizzazione di interventi su n. 191 alloggi, di cui:

n. 57 alloggi di proprietà del Comune di Cerignola

n. 1 alloggio di proprietà del Comune di Mesagne

n. 20 alloggi di proprietà di ARCA Puglia Centrale

n. 5 alloggi di proprietà di ARCA Nord Salento

n. 108 alloggi di proprietà di ARCA Sud Salento.



2.2 Interventi per un importo fino a € 50.000 per alloggio:



Nella graduatoria degli interventi ammissibili, approvata con determina dirigenziale n. 325/2015 sono inseriti n. 13 soggetti beneficiari, per interventi su n. 788 alloggi, finanziamento € 23.942.984,67.

Allo stato attuale sono stati emessi provvedimenti di concessione contributi per € 22.913.987,11, di cui:

€ 6.988.000,00 per interventi su n. 213 alloggi nei Comuni di Taranto, Turi, Castellaneta, Conversano, Lecce, Grottaglie, Bari, Foggia;

€ 15.925.987,11 per interventi su n. 152 alloggi a favore di Arca Puglia Centrale, Arca Nord Salento , Arca Sud Salento, Arca Capitanata e Arca Jonica.



Con decreto del MIT (Ministero infrastrutture e trasporti) del 3/10/2018 sono stati assegnati alla Regione Puglia € 61.689.383,00 per finanziare detti interventi eccedenti. La disponibilità di tali somme consentirà il finanziamento degli interventi compresi dal n. 1 al n. 107 dell’elenco degli eccedenti allegato alla determina dirigenziale n. 325/2015.

La disponibilità della annualità 2018, pari a € 11.514.422,82, ha consentito il finanziamento di altri interventi per complessivi n. 646 alloggi nei Comuni di Grottaglie,Mesagne, Conversano, Foggia,Latiano, Cellino San Marco,Cerignola e Bari, Arca Puglia Centrale e Arca Sud Salento.

La messa a disposizione da parte del MIT delle ulteriori annualità consentirà lo scorrimento della graduatoria.







3. L.R. n. 67/2017 - art. 16 – Programmi di interventi urgenti di recupero e/o manutenzione straordinaria del patrimonio di edilizia residenziale pubblica regionale. Fondi regionali



Con deliberazione di G.R. n.2233del 29/11/2018 è stato approvato l’avvio del programma di interventi urgenti di recupero e/o manutenzione straordinaria del patrimonio di edilizia residenziale pubblica regionale ed è stato stabilito di destinare in fase di prima attuazione e in via eccezionale le risorse a disposizione per l’esercizio finanziario anno 2018 pari ad € 500.000,00 alle ARCA secondo un criterio di riparto proporzionale al patrimonio di ciascuna agenzia e sulla base della vetustà dello stesso, dove per alloggi vetusti si intendono gli alloggi ultimati alla data del 31 dicembre 1980.

Stanziamento regionale:

annualità 2018 € 500.000,00

annualità 2019 € 300.000,00

annualità 2020 € 300.000,00



Nell’esercizio finanziario 2019 la somma prevista pari ad € 300.000,00 è stata ripartita alle ARCA nel rispetto dei criteri di riparto. Nell’esercizio finanziario 2020 la somma prevista pari ad € 300.000,00 sarà ripartita tra i Comuni ad alta tensione abitativa.



4 - Programma integrato di edilizia residenziale sociale. Fondi statali.



Con la Delibera CIPE del 2017 e successivo decreto Mit del 2019 è stato assegnato alla Regione Puglia un importo pari a € 14.123.530,25.Poiché la Delibera CIPE prevede che le Regioni individuino i soggetti proponenti gli interventi e i relativi importi da assegnare nel rispetto dei criteri e degli ambiti in essa definiti, l’Assessorato ha avviato una manifestazione di interesse tra le ARCA in quanto gestori del 90% del patrimonio ERP regionale al fine di individuare due proposte di intervento coerenti con quanto già in programmazione e indispensabili per arginare il disagio abitativo. Sono stati individuati l’ARCA CAPITANATA e l’ARCA NORD SALENTO quali soggetti proponenti degli interventi ubicati rispettivamente nel comune di Foggia e nel comune di Brindisi di nuova costruzione e recupero del patrimonio esistente e assegnati rispettivamente € 9.123.530,25 e € 5.000.000,00. L’intervento di nuova costruzione di alloggi ERP nel comune di Foggia è localizzato su suoli di proprietà regionale. L’intervento di recupero e ristrutturazione di diversi lotti di edifici ERP ubicati nel quartiere CEP Paradiso di Brindisi permette il completamento del programma finanziato in parte nell’ambito del POR Puglia FESR FSE 2014-2020 Azione 9.13.







5 - PROGRAMMA DELL’ABITARE SOSTENIBILE E SOLIDALE REGIONE PUGLIA. Fondi regionali



A dicembre 2019 è stato approvato il Programma dell’Abitare Sostenibile e Solidale Regione Puglia, che nasce dall’esigenza di rispondere al fabbisogno abitativo dei comuni pugliesi alla luce del rilevamento delle diverse forme di disagio abitativo e dei conseguenti fabbisogni rilevati. Sono state individuate le linee di intervento per l’attuazione del Programma, definendo altresì la programmazione delle risorse disponibili, quantificate complessivamente in € 80.317.078,02 per interventi di nuova costruzione, recupero, opere di urbanizzazione primaria e secondaria, manutenzione alloggi.



6 – I PIRP

Nell’ambito delle risorse a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione FSC (ex FAS) 2007-2013, Accordo di Programma Quadro “Settore Aree urbane e città” sono stati finanziati n. 71 interventi di nuova costruzione e recupero alloggi o opere di urbanizzazione ricompresi nei Programmi Integrati di Riqualificazione delle Periferie (PIRP) in corso di realizzazione a cura delle ARCA e dei Comuni per un totale di € 54.383.147,55.

L’attuazione di tali interventi porterà alla realizzazione di n. 162 nuovi alloggi e al recupero di n. 1.354 per un totale di n. 1.516 alloggi erp.



7 – I PRUACS



I PRUACS (Programmi di Riqualificazione Urbana per Alloggi a Canone Sostenibile) sono finalizzati ad incrementare la disponibilità di alloggi da offrire in locazione a canone sostenibile, nonché a migliorare l'equipaggiamento infrastrutturale dei quartieri caratterizzati da condizioni di forte disagio abitativo. Nel marzo 2011 è stato sottoscritto tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Puglia l’Accordo di Programma per la realizzazione dei PRUACS localizzati nei Comuni di Bisceglie, Carovigno, Corato, Gallipoli, Monopoli e San Michele Salentino per un totale di € 63.070.798,01. Tali programmi prevedono la realizzazione di n.112 nuovi alloggi e il recupero di n. 79 alloggi per un totale di n. 191 alloggi.

Allo stato attuale risultano conclusi i programmi dei Comuni di San Michele Salentino e Monopoli, mentre i restanti programmi sono in corso di attuazione.







B) CIS – CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO PER LA CITTA’ DI TARANTO - L. 20/2015. Fondi statali



Nell’ambito del Contratto Istituzionale di Sviluppo per la rigenerazione del Quartiere Tamburi della città di Taranto sono state destinate risorse del valore di 40.000.000 euro (Risorse Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013 Delibera CIPE n. 92/2012).

Il Piano prevede il completamento della "Foresta Urbana" nella zona sud del quartiere, sull’area attualmente occupata da 9 edifici di edilizia popolare denominati "Case parcheggio", di proprietà dell'ARCA Jonica.

Una parte delle risorse a disposizione, pari a € 15.195.000,00, sono destinati alla costruzione di n. 126 alloggi di edilizia residenziale pubblica a cura dell’ARCA Jonica nei Quartieri Paolo VI, Tamburi, Tre Carrare e San Vito.

In data 5/11/2019 sono stati sottoscritti i Disciplinari tra Regione Puglia, Comune di Taranto e ARCA Jonica per la realizzazione dei nuovi alloggi Erp.

Tra gli obiettivi prioritari da perseguire con il CIS Taranto è inserito il recupero e la valorizzazione della Città Vecchia di Taranto. La Giunta Regionale ad agosto 2018 ha apportato le variazioni al Bilancio di previsione annuale 2018 e pluriennale 2018-2020 per stanziare l’importo di € 20.000.000,00 necessario a dare copertura al Piano di interventi per il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione della città vecchia di Taranto.







C) ATTIVITA’ DI SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE E ALLA RIDUZIONE DELLA MOROSITA’ INCOLPEVOLE



Nei bandi delle annualità 2017, 2018 e 2019 la Giunta regionale ha sempre confermato la somma di15 milioni all’anno. I fondi ministeriali attribuiti alla Regione Puglia nelle annualità dal 2014 al 2018 sono € 11.313.787,05, interamente ripartiti tra n. 122 Comuni.

Nel 2017 sono state impegnate somme a € 360.000 a sostegno dei coniugi separati o divorziati L’azione mira a fornire un sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione a genitori separati in grave disagio economico.







D) ATTIVITA’ IN FAVORE DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP



1 - Adeguamento parchi gioco alle esigenze dei bambini con disabilità. Fondi regionali



Il totale dei fondi assegnati dall’avvio del bando nel 2016 a tutt’oggi è di € 970.000,00, assegnati a n. 102 Comuni per l’adeguamento dei parchi gioco alle esigenze dei bambini con disabilità.





2 – Eliminazione barriere architettoniche negli edifici privati. Fondi statali e regionali



Ai sensi dell’art. 10 della L. n. 13/89 e dell’art. 21 della L.R. n. 67/2017 è stato distribuito il Fondo speciale per l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati a valere su finanziamenti statali (€ 4.081.421,55) e regionali (€ 200.000,00 annui). Risultano beneficiari del fondo n. 169 Comuni, individuati sulla base del fabbisogno inevaso al 31/12/2017.





3 – Eliminazione barriere architettoniche nelle scuole primarie. Fondi regionali



Ai sensi della L. R. n. 67/2017 dall’anno 2018 sono stati concessi contributi ai Comuni per l’abbattimento delle barriere architettoniche e messa in sicurezza delle scuole primarie; i Comuni beneficiari sono 13. Stanziamento regionale di € 300.000,00 per ciascuna delle tre annualità 2018, 2019, 2020.



4 - Concessione contributi ai Comuni per la redazione del Piano Abbattimento Barriere Architettoniche – PEBA. Fondi regionali



Si intendono sostenere i Comuni nella redazione dei PEBA, consistenti nell’analisi dell’accessibilità a livello edilizio ed urbano, nella progettazione e nella programmazione degli interventi prioritari. Il provvedimento destina un contributo pari € 5.000,00 per i Comuni fino a 30.000 unità residenti ed € 10.000,00 per i comuni oltre le 30.000,00 unità.

Sono stati individuati 108 Comuni ritenuti ammissibili al contributo. È previsto uno Stanziamento regionale di 200.000,00 per ciascuna delle tre annualità 2019, 2020 e 2021.











E) QUADRO NORMATIVO (proposta di modifica della L.R. n. 10/2014)



Con D.G.R. n. 172 del 2 agosto 2019 è stato approvato lo schema di disegno di legge “Modifiche alla L.R. n.10/2014”, previa concertazione con le associazioni di categoria e l’ANCI, per tener conto delle nuove norme in materia di acquisizione alloggi (es. il rent to buy), di composizione dei nuclei familiari (norme sulle unioni civili e conviventi di fatto) e delle richieste di chiarimenti in merito alla definizione dei punteggi da parte dei presidenti delle Commissioni alloggi.

Dall’analisi delle relazioni annuali degli Amministratori Unici delle ARCA, previste all’art. 45 della L.R. n. 10/2014, è inoltre emerso che le situazioni di morosità e di occupazioni abusive non sono state ridotte in misura significativa durante il periodo di applicazione della legge, con conseguenti difficoltà nella gestione dell’ordine pubblico; per queste motivazioni il ddl., attualmente all’esame della V Commissione, propone, tra l’altro, una nuova soluzione, dando la possibilità di far partecipare “una tantum” gli occupanti abusivi ai bandi per l’assegnazione degli alloggi ERP. Non si tratta di alcuna sanatoria dell’illegalità, ma di uno strumento per ridurre un’emergenza ad alta tensione sociale.







F) ATTIVITA’ DI ACQUISIZIONE DATI SUL DISAGIO ABITATIVO CON SISTEMA PUSH



Per l’attivazione di azioni volte alla riduzione del disagio abitativo è di primaria importanza la conoscenza dei dati specifici del settore. A tale scopo è stato implementato presso l’Assessorato un sistema informativo integrato, basato sulle tecnologie del web e della comunicazione digitale, per ottimizzare i servizi di acquisizione di informazioni sulla condizione abitativa e sui fabbisogni in Puglia. La finalità consiste nella creazione di banche dati condivise sul patrimonio immobiliare di Edilizia Residenziale Pubblica e sui finanziamenti per interventi edilizi.

Nell’anno 2018 la piattaforma PUSH è stata oggetto di sperimentazione con gli enti pilota selezionati tra ARCA e Comuni, con l’obiettivo primario del popolamento della banca dati patrimoniale e della registrazione alla piattaforma di un numero sempre crescente di enti locali. Nel corso dello stesso anno è stato avviato anche il progetto Evoluzione PUSH - Puglia Social Housing.Nel corso dell’anno 2019, in ottemperanza al disposto del Codice dell’Amministrazione Digitale e agli obblighi di dematerializzazione, efficientamento e trasparenza, si è proceduto alla sperimentazione dell’utilizzo della piattaforma PUSH da parte dei Comuni nell’invio della documentazione attestante il cofinanziamento comunale nell’ambito della partecipazione al Bando per la concessione dei contributi ai canoni di locazione.





G) OSSERVATORIO REGIONALE DELLA CONDIZIONE ABITATIVA





L'Osservatorio Regionale, istituito in Puglia con la L.R. n. 20/2005 e inserito nella rete di Osservatori facenti capo all'Osservatorio Nazionale istituito dalla Legge 431/98, è una struttura di analisi e valutazione della condizione abitativa finalizzata al miglioramento delle politiche regionali e locali ed è altresì una struttura di cooperazione fra gli attori istituzionali e sociali operanti nel campo delle politiche abitative.

Dal 2012 a tutt’oggi è attivo il sito web “ORCA Puglia – Osservatorio Regionale della Condizione Abitativa”, gestito dalla Sezione Politiche Abitative e consultabile attraverso il portale web regionale, contenente informazioni, Atti Dirigenziali, Deliberazioni di Giunta Regionale e avvisi inerenti i procedimenti della Sezione.