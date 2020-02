8 febbraio - NADIA TERRANOVA Finalista al Premio Strega 2019 presenta “Un’idea di infanzia” a Taranto 08/02/2020 La finalista del Premio Strega 2019, Nadia Terranova, sarà a Taranto sabato 8 febbraio per presentare il suo ultimo libro “Un’idea di infanzia” (Italo Svevo editore). L’appuntamento, patrocinato dalla Regione Puglia-assessorato Industria Turistica e Culturale e dall’Associazione Presidi del Libro, e organizzato dal Presidio del Libro di Taranto Rosa Pristina, è in programma alle 18.30, al Circolo Fotografico Il Castello (via Plinio 85).



L’ingresso è libero. Dopo i saluti della responsabile del Presidio, Miriam Putignano, la giornalista Marina Luzzi dialogherà con la scrittrice.



Nadia Terranova (Messina, 1978) vive a Roma. Per Einaudi ha scritto i romanzi “Gli anni al contrario” edito nel 2015 e vincitore di numerosi premi, tra cui il Bagutta Opera Prima, il Brancati e l’americano The Bridge Book Award, e “Addio fantasmi” (2018), libro finalista al Premio Strega. Ha scritto anche diversi libri per ragazzi, tra cui “Bruno il bambino che imparò a volare” (Orecchio Acerbo, 2012), “Casca il mondo” (Mondadori, 2016) e “Omero è stato qui” (Bompiani, 2019). È tradotta in Europa e negli Stati Uniti. Collabora con numerose testate nazionali.



Un’idea di infanzia è una raccolta di saggi. «Pinocchio, l’adolescenza, il male e le figure nei libri; Maurice Sendak e Suzy Lee, Vanna Vinci e Franco Matticchio: nel corso degli anni - si legge nella sinossi del libro - Nadia Terranova, tra le autrici più in vista delle nuove generazioni, ha fatto della letteratura per ragazzi l’oggetto principale della sua attenzione di critica, scrivendone periodicamente su “Il Foglio”, “La Repubblica” e il supplemento culturale “Robinson”.



Ma, nel raccogliere venti di questi pezzi, il discorso finisce per andare oltre gli autori, i libri e le questioni affrontate di volta in volta, offrendoci una precisa idea di infanzia che va di pari passo a una altrettanto precisa idea di letteratura».