Bari - Potenziato, a Lecce, con 6 milioni di €, il Centro di Supercalcolo dedicato alla ricerca sul clima in area EU 05/02/2020 Borraccino : E’ stato finanziato, attraverso una procedura dettagliata e trasparente, conclusasi con una deliberazione che come Assessore allo Sviluppo Economico ho sottoposto alla Giunta Regionale, il progetto di espansione per il Centro di supercalcolo del CMCC (Centro Euro-Mediterraneo per i Cambiamento Climatici).



Questo Centro fu inaugurato a Lecce nel 2009. Esso è basato su supercalcolatori dotati di una elevata velocità di elaborazione (complessivamente 30 mila miliardi di operazioni al secondo), che costituiscono il cuore di una rete di tecnologie avanzate che servono a realizzare scenari sul futuro dei cambiamenti climatici, cioè su come i cambiamenti climatici potranno influire sulla nostra vita e incidere sulle scelte politiche, sulle economie e sul territorio in cui viviamo.



Fu un’iniziativa, questa di 11 anni addietro, lungimirante, vista la situazione di rapido deterioramento degli equilibri climatici del pianeta – terra che purtroppo si sta verificando in questi ultimi anni. Un’iniziativa che ci aiuta a capire come sarà il clima nei prossimi decenni e quali impatti potrà avere sull’economia, sui mari e le coste, sull’agricoltura, sugli ecosistemi.



Il lavoro di ricerca del CMCC è caratterizzato da un modello a rete, costituito dalla sede centrale di Lecce e cinque sedi periferiche site a Bologna, Capua, Milano, Sassari e Venezia, dove sono distribuite tutte le funzioni dell'intera filiera degli studi sui cambiamenti climatici.



Il progetto di espansione deliberato ieri in Giunta, su mia proposta, consente di perseguire l’obiettivo di sviluppare eccellenze funzionali alla attuazione delle Strategie di Specializzazione Intelligenti, S3, che a sua volta individua, nel potenziamento della Infrastruttura per la ricerca e l’innovazione, un driver fondamentale per promuovere la capacità di sviluppare l’eccellenza nella Ricerca e Innovazione e di competere nella economia della conoscenza a livello europeo.



Questo di Lecce è, infatti, uno dei più potenti Centri di Supercalcolo interamente dedicati alla ricerca sul clima in area EU.



Questo finanziamento, che sarà erogabile nella misura massima di 6 milioni, con il perfezionamento degli atti da parte della competente Sezione Ricerca, Innovazione e Capacità Istituzionale della Regione Puglia, consentirà di rafforzare la capacità di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione, nell’ambito delle tecnologie computazionali e nella capacità assoluta di elaborazione. In tal modo la Fondazione CMCC si confermerà ancora una volta, Centro di Eccellenza di interesse europeo.



Possiamo quindi essere fieri che la Puglia sia la sede di un Centro di ricerca così avanzato e così importante per le decisioni che quanto prima si dovranno prendere per la tutela del clima e dell’ambiente in Italia, in Europa e nel Mondo. Esprimo, pertanto, la mia personale soddisfazione per il lavoro compiuto dalla Sezione Ricerca di questo Assessorato