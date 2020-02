Francavilla Fontana (Brindisi) - Il Comune sottoscrive la Carta Metropolitana dell’Elettromobilità 05/02/2020 Francavilla Fontana è il primo Comune in provincia di Brindisi a sottoscrivere la Carta Metropolitana della Mobilità Elettrica. La Carta è una guida ideata con lo scopo di promuovere un progetto di mobilità più sostenibile e pulita.



Sono state individuate cinque linee di intervento che dovranno offrire al consumatore valide motivazioni per il cambiamento culturale, accelerare lo sviluppo di una rete di ricarica accessibile al pubblico, ampliare la possibilità di ricarica negli immobili residenziali e aziendali, dare impulso allo sharing con mezzi elettrici, stimolare l’introduzione di mezzi elettrici.



Il progetto, che si rivolge a tutte le Città con popolazione superiore a 20 mila abitanti, propone la costituzione di una rete di esperienze condivise capace di indirizzare, anche a livello regionale e nazionale, scelte che favoriscano il processo di diffusione della mobilità elettrica.



“Un altro passo verso una nuova concezione dello spostamento urbano – dichiara l’Assessore alla Mobilità Sostenibile Sergio Tatarano – la scienza e la realtà delle nostre trafficatissime Città ormai ci dicono in maniera chiara che la soglia di sostenibilità è ampliamente superata. Parlare di mobilità elettrica e sostenibile vuol dire essere presenti nei processi che presto riguarderanno la cittadinanza.”