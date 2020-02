Bari - Geodiversità e paesaggi geologici della Puglia. Se ne parlerà sabato, in conferenza stampa, presso il Cineporto 06/02/2020 “ Geodiversità e Paesaggi geologici della Puglia” è il tema della Conferenza stampa organizzata in collaborazione con la Società Italiana Geologi- Puglia e PugliaPromozione, sabato 8 febbraio, alle ore 12.00, al Cineporto, presso il Quartiere Fieristico, a Bari.



Interverranno:



Michele Emiliano (Presidente Regione Puglia)

Luca Scandale (Agenzia Regionale del Turismo PUGLIAPROMOZIONE)

Barbara Valenzano (Direttore Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio)

Mario Tozzi (Ricercatore, Divulgatore scientifico e conduttore della trasmissione “Sapiens – un solo pianeta”)

Francesco Tarantini (Presidente Parco Nazionale Alta Murgia)

Salvatore Valletta (Presidente Ordine dei Geologi della Puglia)

Antonello Fiore (Presidente Nazionale Sigea)



La Puglia è stata una delle prime regioni in Italia a dotarsi già nel 2009 di una specifica legge regionale sul patrimonio geologico. Come previsto da questa norma è stato avviato un primo censimento dei siti di importanza geologica, disponibile online al sito http://www.geositipuglia.eu/, che ha confermato il grande valore che questa terra ha in termini di geodiversità e paesaggi geologici.



Obiettivo dell’ incontro con i giornalisti, la promozione di una convergenza che tenda a far conoscere, amare e rispettare sempre più il vasto patrimonio naturale della Puglia, trasformandolo, nello stesso tempo, in elemento di promozione turistica a vantaggio delle popolazioni e dell’economie locali.