CARNEVALE DI PUTIGNANO 2020: GLI APPUNTAMENTI DEL GIOVEDÌ DEI PAZZI 05/02/2020 Giovedì 6 febbraio inaugurazione del Villaggio di Farinella, corteo dei folli e u ndond’r per le vie cittadine, spazio alla musica con Vocoder



Domenica il debutto dei sette giganti di cartapesta, ma il divertimento a Putignano è già iniziato. La settimana segnata dal primo corso mascherato si preannuncia ricca di appuntamenti. A scaldare l’aria e diffondere lo spirito tipico del Carnevale si comincia giovedì 6 febbraio, il giovedì dei pazzi.



A partire dalle 17:30 il Sacro Ordine dei Pazzi, la nuovissima formazione carnascialesca che esordisce quest’anno per la prima volta, lascerà la sua impronta con un corteo, il corteo dei folli, che percorrerà le vie cittadine. Per scoprire cosa questo ironico “Sacro Ordine” ci riserverà basterà accodarsi al corteo e lasciarsi contagiare dall’entusiasmo. Il corteo partirà da piazza Principe di Piemonte per concludersi in piazza Plebiscito. A seguire spazio alla tradizione con la riproposizione di U Ndond’r, antichissima manifestazione legata al Carnevale di Putignano in cui tutti i cittadini scendevano in piazza mascherati e con strumenti rudimentali e insieme, senza distinzioni di ceto, si divertivano in un momento di sana esplosione di allegria. Sulla scia di questa tradizione, giovedì 6 febbraio a partire dalle 18:00 un festoso corteo composto da alunni, genitori e insegnanti dell’Istituto Comprensivo “Minzele-Parini” attraverserà le vie del paese fino a giungere in piazza Aldo Moro. Qui i bambini si esibiranno in canti, balli e reciteranno versi in vernacolo prima di cedere il passo, alle ore 19:30, all’inaugurazione del Villaggio di Farinella. L’area dedicata agli stand enogastronomici e alle attività di animazione e intrattenimento attiva per tutta la durata della manifestazione.



Immancabili gli appuntamenti dei giovedì dedicati ai bambini con “Leggi…amo il Carnevale”, incontri di lettura ad alta voce per bambini da 0 a 13 anni a cura dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Putignano e del Gruppo di Lettori Volontari (ore 16:00, Biblioteca Comunale) e alla musica con “Le chiacchiere del giovedì”, il programma radiofonico a cura di Radio JP dedicato ai personaggi della tradizione del Carnevale di Putignano. Dalle ore 19:15 sarà possibile seguire il programma in diretta streaming o live dalla Fondazione LAB (via Matteotti angolo via Roma). A partire dalle 20:00, chiuderà la serata “SELECTORS”, selezione musicale a cura di VOCODER in piazza Aldo Moro e l’anteprima di Carnevale N’de Jos’r. Ad aprire le danze nel primo dei due appuntamenti di Aspettando N’de Jos’r il frizzante e divertente Jordy Chiafele in piazza Plebiscito.